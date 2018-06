¿Quieres saber por qué Nadal y Xisca todavía no se han casado después de 13 años de noviazgo?

Justo el año pasado corrió el rumor de que la pareja había contraído matrimonio en la más estricta intimidad, enlace que fue rápidamante desmentido por el entorno del tenista español más internacional (El Rey de la Tierra: Rafa Nadal gana por undécima vez Roland Garros ).

Nadal, al que no le gusta hablar de su vida privada, hizo una excepción el año pasado al conceder su entrevista más intima al extenista argentino Juan Mónaco.



A la pregunta de si le gustaría formar una familia, casarse y ser padre, el deportista respondió:

"A mí me encantaría tener algunos hijos. Soy una persona a la que le encantan los niños, soy muy familiar, y evidentemente sí que me gustaría formar una familia. Pero también te digo que hoy es verdad que van pasando los años y habrá que tomar una decisión, me gustaría empezar a hacer todo eso cuando mi vida deportiva se termine".