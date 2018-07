Nadal no entiende lo que ha pasado durante el partido con Djokovic

Rafa Nadal ha caído eliminado en semifinales de Wimbledon tras un partido épico contra el serbio Novak Djokovic que se ha resuelto en cinco sets.

El tenista balear ha felicitado a su rival y ha asegurado que cualquiera de los dos podría haber ganado el partido, pero que esta vez le tocó a su contrincante.

Sin justificar de ningún modo su derrota, Nadal, que ha pedido a los periodistas no incidir en este asunto, sí que ha dedicado buena parte de la rueda de prensa posterior al partido para explicar su postura a la decisión de la organización del torneo de reanudar el partido, que comenzó este viernes por la tarde, a pista cubierta.

Nadal defende que Wimbledon es un torneo al aire libre, como así figura en el calendario oficial: "Como se empezó el partido sobre pista cubierta, según ellos, se tiene que terminar en las mismas condiciones que han empezado, a no ser que los dos jugadores estemos de acuerdo en que se juegue descubierto, y evidentemente no lo estábamos".

Nadal se refería a la decisión tomada por la organización el viernes de cerrar el techo, aunque no llovía y quedaba todavía tiempo de luz, aunque poco. "Es un torneo al aire libre, es la realidad. Lo único que no entiendo es que si se empieza bajo techo porque no hay luz, ¿por qué hoy tenemos que seguir -bajo techo-?", dijo Nadal.

El español argumentó que el partido, que comenzó más tarde de lo previsto inicialmente porque la anterior semifinal entre el estadounidense John Isner y el surafricano Kevin Anderson duró seis horas y media, "se podría haber empezado al aire libre".

"Pero para ganar tiempo se empieza indoor (en pista cubierta). Ya se empieza en unas condiciones donde el torneo no es", afirmó Nadal. "El torneo es en pista descubierta, salvo que llueva y encima hoy continuamos en cubierta porque se empezó ayer así. A mí no me parece bien. Si es un torneo al aire libre, mala suerte si el partido anterior ha durado tanto...", añadió.

Nadal matizó que fue el árbitro quien les dijo a los dos jugadores que el partido se empezaría bajo techo "porque a las 20:45 se acaba la luz y se perdería tiempo", en el caso de tener que cerrar la cubierta.

Djokovic, por su parte, atribuye la decisión al torneo. "Los organizadores y árbitros dijeron que había que cerrar el techo porque empezamos el partido con este cerrado", dijo.

"Nos dijeron que teníamos que jugar bajo techo", ha insistido Djokovic, que admitió que expresó su preferencia en ese sentido pero alegando que la decisión ya estaba tomada. "No se lo pedí. Sólo expresé mi opinión porque me la pidieron. Pero si entendí bien, ya habían tomado una decisión", ha agregado.

VÍDEO DESTACADO: Djokovic y Paire se parten de risa por un error del juez de silla