Rafael Nadal frena al fenómeno Tsitsipas y se consagra campeón del Masters 1000 de Toronto

Rafael Nadal se proclamó este 12 de agosto de 2018 campeón del Masters 1000 de Canadá tras derrotar al joven griego Stefanos Tsitsipas por 6-2 y 7-6 (4) en una hora y 42 minutos.

El griego de 20 años tuvo la oportunidad de ganar su primer Masters, pero no pudo con el balear. En el segundo set, subió su nivel, pero Nadal superó el susto para ganar el título.

Este ha sido su segundo enfrentamiento tras su choque en Barcelona, que acabó con victoria cómoda de Nadal. Tsitsipas comenzó muy bien y ganó su primer juego en blanco con un 'ace' incluido.

Nadal hizo lo propio en el segundo, pero en el tercer juego del partido el de Manacor aprovechó su tercera bola de 'break' del juego para romperle. Esta rotura desanimó mucho al griego. Empezó a cometer errores no forzados y le costó competir con el número uno.

Pocos minutos después, ya perdía 4-1. Probó una dejada e intentó ganar a Nadal subiendo a la red, pero nada le salió bien. Nadal no tuvo que tomar ningún riesgo para conseguir la ventaja.

El griego, que ganó a cuatro tenistas del 'top 10' para llegar a la final, ganó otro juego, pero Nadal cerró el set en apenas 34 minutos con otro más en blanco para llevarse la primera manga 6-2.

Nadal sufrió hacia el final

El segundo set acabó siendo mucho más parejo. El chico de 20 años mostró señales de cansancio y sus primeros servicios no entraron a la pista. Las cámaras captaron su enfado con la situación.

En poco tiempo se encontraba 2-0 abajo. Mejoró en el tercer juego y ganó confianza con un buen juego. Esto le dio ánimo y fue capaz de mantener el saque, pero nunca hizo peligrar el saque a Nadal. Ni siquiera encontraba la manera de conseguir bolas de 'break'.

Sin embargo, con el 5-4, el español de 32 años cometió una doble falta y el de Atenas aprovechó la segunda de sus bolas de 'break' para poner el 5-5. Rápidamente se adelantó por primera vez y Nadal tuvo que sufrir para forzar el 'tiebreak'.

En el desempate, Nadal sufrió hasta el empate a tres, pero una revisión erronea del griego regaló un punto a Nadal. El balear cerró rápidamente el partido y ganó 7-4 en el 'tiebreak' para conquistar el título.

Fuera de la pista también pasaron cosas. Hacia el final de la segunda manga, el público empezó a gritar constantemente mientras disputaban los puntos, algo que irritó tanto a los dos jugadores como al juez de silla.

Algunos espectadores abuchearon a los responsables y el partido se detuvo en un par de ocasiones para que el juez de silla regañara al respetable.

Nadal ya ha ganado 17 partidos en torneos de Masters de 18 posibles esta temporada. Su única derrota tuvo lugar en Madrid el pasado mayo contra Dominic Thiem, aunque también es cierto que no disputó ni Miami ni Indian Wells. El griego, que debutó en los Masters el año pasado, no pudo acabar el día de su cumpleaños con su primer título, pero lo más probable es que tenga más posibilidades de ganar títulos en el futuro.

Thank you Toronto 🇨🇦 for an unforgettable week!



Congratulations 👏🏼👏🏼👏🏼 @RafaelNadal for your third Masters 1000 this year, well deserved. pic.twitter.com/lCeJeIJQD6