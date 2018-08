El 'reto' de Roger Federer al árbitro: "Pide perdón y listo"

Roger Federer derrotó 6-7 (2), 7-6 (6) y 6-2 a Stan Wawrinka y avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.

Y este 19 de agosto de 2018 se las verá con Novak Djokovic, en la final, tras eliminar al belga David Goffin, que se impuso ante el argentino Juan Martín del Potro, pero se retiró lesionado ante el gran maestro.

Durante el encuentro ante su compatriota, el suizo perdió la calma con el umpire Fergus Murphy, quien aseguró no escuchar a la jueza de línea y cantó un punto en su contra.

"¿Te puedo preguntar por qué no dijiste 30-15?", le consultó Federer al árbitro, que le juró no haber oído el grito de bola mala de su asistente. Por eso, cantó 40-0 a favor de Wawrinka.

"No puede ser que pase esto. No sólo no escuchaste, tampoco miraste. Si siguieras la pelota con la mirada, la verías".

"¿Cómo no lo escuchaste? Lo gritó... No me digas que no lo escuchaste. Pide perdón y listo".