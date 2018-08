US Open: Feliciano López se derrite con Sandra Gago en Nueva York

Feliciano López se entrena con energía para participar en US Open, el último Gran Slam del año.

El ex de la rencorosa Alba Carrillo está ya en Nueva York y como no podía ser de otra manera, siendo un caballero como es, no se separa de Sandra Gago, su nueva chica, más que para darle a la rqueta.

Ambos han presumido de amor en las redes sociales y han compartido varias fotografías en la mítica Times Square.

Feliciano López (36) ha publicado una instantánea en la que aparece Sandra Gago (22) de espaldas en la concurrida plaza y acompaña la imagen de un tierno texto para su "ángel".

"Cuando vas persiguiendo a un ángel en medio del caos", ha escrito el tenista en su perfil de Instagram.

La modelo también ha compartido otra fotografía en la que se le ve paseando por la ciudad en la misma plaza y otra en la que derrocha amor con Feliciano.

Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_) el 22 Ago, 2018 a las 5:17 PDT

Junto a Sandra, López ha recuperado la sonrisa después de su fracaso matrimonial con Alba Carrillo (31). El tenista y la modelo han demostrado que lo suyo va muy enserio y hacen oídos sordos a las críticas de su ex mujer: "Aunque duren mil años no me creeré absolutamente nada porque yo sé cómo es Feli. Lo que pasa que ella está muy contenta porque está haciendo sus eventitos y sus cosas que antes no hacía", comentó hace unos meses Carrillo.

El traumático divorcio con Alba Carrillo, que incluso llegó a los tribunales, no ha afectado para nada a los dos.

"Yo me baso en lo que vivo yo y en el presente. No voy a hablar nada sobre ese tema, yo estoy muy bien y ya está. Eso es lo importante", dijo Sandra en una entrevista para Europa Press.