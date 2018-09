Hemos 'descubierto' la revolucionaria tecnología que utiliza Rafa Nadal para contrarrestar el calor en el US Open

"Hasta que no se muera alguien no van a parar" había asegurado el argentino Leo Mayer con respecto al calor que azota a Nueva York durante esta edición del US Open y que ha afectado a los protagonistas.

En este marco, el campéon Rafael Nadal sorprendió en uno de los entrenamientos.

El número 1 del mundo utilizó un chaleco de hielo en la práctica previa al duelo ante el austriaco Dominic Thiem por los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.