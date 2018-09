Novak Djokovic comparó un cancha de Nueva York con un sauna y las redes "arden"

Pese a haber ganado y haber accedido a las semifinales, en la que este viernes se enfrentará al japonés Kei Nishikori, Djokovic cuestionó las condiciones del estadio principal del complejo neoyorquino y aseguró: "Nunca he sudado tanto como aquí. Tengo que llevar al menos diez camisetas por cada partido. Literalmente, después de dos juegos ya estás empapado", según rt.



Por eso, pidió a los organizadores del último Grand Slam del año que tomen nota de los reclamos. "No tenemos aire ahí abajo. Parece un sauna. Ha sido el Abierto de EE.UU. más difícil en los últimos diez años en términos de condiciones", agregó.

La imagen de Djokovic sentado en su silla sin la remera, mientras aguardaba el retorno de Millman, quien había ido al vestuario a cambiarse toda su indumentaria, fue una de las más viralizadas en las redes tras el partido, por lo que no tardaron en aparecer los memes sobre el calor que castigó a los tenistas durante todo el torneo.

Estas condiciones afectaron a todos los tenistas que disputaron el torneo, como el español Rafael Nadal, quien hasta se probó un chaleco de hielo para refrescarse.

Esta situación no pasó inadvertida para los internautas que sumaron nuevos memes.

El intenso calor afectó los partidos desde el inicio del campeonato y derivó en críticas de los tenistas a la organización. "Era imposible jugar, no me iba a morir en la cancha", declaró el argentino Leonardo Mayer tras abandonar mientras jugaba el cuarto set de su encuentro de primera ronda.

Tras su debut, el propio Djokovic expresó: "Estaba buscando la supervivencia. Sentías que todo estaba hirviendo, tu cuerpo, el cerebro, todo".

"La gente de la ATP y muchos de los supervisores la pasan sentados en sus oficinas con el aire acondicionado prendido y están frescos. Y nosotros afuera. Nos dicen que no hay problema, pero ellos no juegan", sumó su crítica el alemán Alexander Zverev; mientras que la dinamarquesa Caroline Wozniacki agregó: "Me imaginé que estaba en la playa con un margarita en la mano".