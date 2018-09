Djokovic 'pasa bolas' sobre el papelón de Serena Williams en la final del US Open y sus acusaciones de sexismo

Es el mejor restador del cirucito y pasa bolas hasta hartarse, si se hace necesario, yb eso e slo que ha hecho Novak Djokovic a propósito del papelón de Serena Williams en la final del US Open y sus acusaciones de sexismo.

El tenista serbio, ganador esta 9 de septiembre de 2018 del US Open contra el argentino Juan Martín del Potro, habló sobre la teoría del "sexismo", esgrimida ayer por Serena Williams tras ser sancionada por su comportamiento antideportivo en la final que perdió ante Naomi Osaka.

Serena acusó al juez de silla portugués Carlos Ramos de haber tomado una decisión "sexista" luego de sancionarla con un juego (2-6, 3-5 en ese momento) tras recibir tres warnings, el último de ellos por llamarle "mentiroso" y "ladrón".

El serbio también comentó la denuncia del director de WTA, Steve Simon, según el cual hay un doble estándar en el arbitraje en los partidos masculinos y femeninos.

Por otro lado, al igual que Simon, también salió en defensa de Williams la leyenda del tenis femenino Billie Jean King.

"Cuando una mujer está emocionada, ella está 'histérica' y es penalizada por eso. Cuando un hombre hace lo mismo, es 'franco' y no hay repercusiones. Gracias, @serenawilliams, por invocar este doble estándar. Se necesitan más voces para hacer lo mismo", escribió en la red social Twitter.

