Desaparece de Twitter el autor de la caricatura 'racista' contra Serena Williams

Después de la polémica generada por su caricatura de Serena Williams, el dibujante australiano Mark Knight desapareció de la red social Twitter, según rt.

El dibujante hizo una caricatura de la tenista estadounidense, a la que asemejó a una bebé con sobrepeso que salta enfadada sobre su raqueta, luego del controversial comportamiento que tuvo Williams en la final del Grand Slam, tras perder ante la japonesa Naomi Osaka.

“It had nothing to do with gender or race.”



Herald Sun backs Mark Knight’s cartoon on Serena Williams: https://t.co/i1NBGO8xJw pic.twitter.com/BTFONVWHh8