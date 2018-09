El marido de Serena Williams se pone como una fiera tras ver la caricatura de su esposa

Es lo menos que podía hacer. El empresario estadounidense Alexis Ohanian salió en defensa de su esposa, la ex número uno del tenis Serena Williams, y aseguró que la caricatura dibujada por Mark Knight en el periódico Herald Sun es "descaradamente racista y misógina".

El dibujo que salió dos días después en el diario australiano tenía como foco la rabia de la norteamericana durante la final del US Open que perdió a manos de la japonesa Naomi Osaka por 6-2 y 6-4.

Eso afirmó el cofundador de la web Reddit, que mantiene una relación matrimonial con la menor de las Williams desde el año pasado.

Ohanian reveló que el editor del Herald Sun, Damon Johnston, integra el sitio web de los Campeones Masculinos del Cambio, un organismo que se describe como "líderes influyentes para definir el papel de los hombres en la acción contra la desigualdad de género".

Fue el propio Johnston el que defendió al dibujante después de que se generara la polémica acerca del racismo en la imagen:

She fought for her life, for our child, for recognition, for equal pay, for women’s rights. She never gives up.



I had this made for @serenawilliams last night after her match with some home videos from 1 year ago this week. Help me make sure she sees it!#iloveyouserena pic.twitter.com/OV6Zo1DBxZ