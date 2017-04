El desnudo integral de la actriz Mar Regueras: "Mi fantasía es acostarme con un negro"

Mar Regueras es la protagonista del número de mayo de 2017 de la revista 'Primera Línea'. La actriz se ha desnudado para Quique Jiménez, 'Torito', y le ha confesado sus intimidades más escandalosas.

A Mar Regueras la hemos visto de actriz en numerosas series de televisión ('Herederos', 'Hospital Central', 'El comisario'), películas ('Rencor', 'La flaqueza del bolchevique') y teatro ('Chicago', 'La guerra de los Rose'), pero ahora se mete en la cama de Torito, la sección más popular de la revista 'Primera Línea', para hablar de su nueva faceta como escritora, pues ha presentado su primer libro, 'El amor y su puta madre', en el que habla de lo mal que está el patio en lo que a relaciones sentimentales se refiere y las razones que le han hecho plantearse que, visto lo visto, casi mejor seguir soltera.

Aparte de la sesión de fotos en la que la actriz se desnuda completamente, la ex pareja de Toni Cantó (con el que tiene una hija) ha dado jugosos titulares:

Tengo ganas de volver a sentir esa chispa de atracción" Me encantaría ser multiorgásmica, tengo una amiga que tiene suerte de serlo, ¡qué envidia! Las escenas de sexo son comprometidas, porque muchas veces conoces al actor ese mismo día y se hacen delante de 50 personas, entre técnicos y cámaras; casi parece una orgía

A mí ese rollo de '50 sombras de Grey' no me va. Prefiero un término medio, ni que te arranquen el pezón ni que te canten 'Los pajaritos' con una cintura de avispa metrosexual.

Regueras se muestra reticente a hablar de Toni Cantó, el padre de su hija, en la entrevista ("no me importaría hablar de mis ex, siempre que se le preguntara también a ellos por mí"), pero confiesa que se considera "normal" en la cama, a la que no le pone hacer el amor en lugares extravagantes ("me pone la tranquilidad") y que perdió la virginidad "con 18 años" y que no suele fingir en la cama, aunque "alguna vez" lo ha hecho.

Además, admite que su gran fantasía sería acostarse con un hombre de raza negra, "no por el tamaño del miembro, sino porque hay algunos que me parecen muy guapos".