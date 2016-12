Cabreo sin precedentes de Cristina Pedroche en directo: "¡Joder! ¡Iros a la mierda!"

'Zapeando' cada día se parece más a 'Sálvame'. De hecho, el 20 de diciembre de 2016 Cristina Pedroche se marcó un Belén Esteban y se marchó del plató gritando palabras malsonantes.

Es común que en 'Zapeando', Pedroche sea víctima de diversas bromas de dudoso buen gusto que ella siempre se toma a risa, pero el martes 20 de noviembre de 2016 no fue así.

Aquel día, sin venir mucho a cuento, una persona del público se acercó sigilosamente con un globo en la mano por detrás de Cristina Pedroche y Anna Simón y lo explotó de improvisto.

La reacción de Pedroche fue brutal. La mujer de David Muñoz se puso como una furia, saltó de la silla e intentó irse del plató al tiempo que gritaba:

Joder, ¡iros a la mierda! No me hace gracia, y ahora tendré que hacer que me hace gracia