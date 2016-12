Terelu se pone hecha una furia cuando Telecinco se ríe de sus ansias de comer

Terelu Campos está pagando muy caro el haberse convertido en personaje 'friki' de la TV. El 22 de diciembre de 2016, la colaboradora de 'Sálvame' se molestó sobremanera al ver la nueva promo de su reality, 'Las Campos', en la que se le ridiculiza.

Estas Navidades volverán a Telecinco 'Las Campos', el reality que triunfó en verano de 2016 y que seguía las andanzas de María Teresa Campos y sus hijas y que nos regaló, entre muchos, uno de los momentazos del año: Terelu zampándose una porra tamaño XXL mientras que intentaba luchar contra su sobrepeso.

Para promocionar el estreno de la nueva temporada de 'Las Campos', Telecinco ha sacado dos promos. En la primera, María Teresa y su novio, Bigote Arrocet en plena cena familiar, se disponen a dar una importante noticia que deja atónitos a los suyos.

El segundo avance ha sido más controvertido. En él vemos a Terelu comer y comprar una gran cantidad de dulces navideños mientras que explica a cámara que "la suerte que tiene es que no le gusta el dulce". Es decir, que le vuelven a recordar su momento porra y su extraña relación con la comida.

EL CABREO DE TERELU

El 22 de diciembre de 2016, tras ver la nueva promo de 'Las Campos', Terelu, en 'Sálvame', se enfadó y dijo:

Me gustó más el primer avance que este. No me ha hecho mucha gracia esta última promoción ni la broma.

Y como colofón, Terelu reconoció la cruda realidad.

Acabé de la broma del churro hasta el gorro.

Es extraño que diga esto cuando ella fue la primera que potenció su momento porra e ncluso lo explotó cuando visitó la casa de 'GH17'.

'LAS CAMPOS' O CÓMO TERELU Y SU FAMILIA PASARON POR EL ARO

Dicen que lo hizo por dinero, que sus problemas con Hacienda y sus deudas le obligaron a convencer a su propia familia para que participase el 'Las Campos', el docu-reality que rebajó a Terelu y su clan al submundo del frikismo televisivo.

Y resulta que 'Las Campos', con sólo dos emisiones, fue el formato revelación del verano de 2016, además de suponer una amenaza poco sutil de Vasile a cualquiera de sus estrellas: Si María Teresa Campos y sus hijas habían pasado por el aro, todos, absolutamente todos, podrían caer.

Y es que nadie se podía imaginar que la gran María Teresa, la que antaño fue la reina de las mañanas y de la televisión en general, y su hija, la que siempre ha transmitido superioridad moral y profesional, se prestasen ante tal intrusión en su intimidad y a un programa en el que, a todas luces se intenta ridiculizarlas.

Pero, por otro lado, 'Las Campos' ha supuesto un gran revulsivo para la popularidad de María Teresa y su hija. Ahora ya están en otra liga. No es mejor o peor que la de antes pero sí distinta. El problema, sobre todo de Terelu, es que todavía no ha admitido dónde esta ahora. Su papel actual es el de 'bufón' de la corte de Mediaset. Repetimos, eso no es malo. Que aproveche el momento y lo disfrute.