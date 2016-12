Máxima humillación a Lydia Lozano en ‘Sálvame’: “Siento tanta vergüenza ahora mismo”

Pobre Lydia Lozano. El 26 de diciembre de 2016 tocó fondo en su sección semanal, en la que intenta emular a grandes artistas d ela música, haciendo una desastrosa imitación de Mariah Carey. En las redes sociales la machacaron por "haberse cargado la Navidad".

Entendemos la existencia de ‘Lydia ahora también canta', la sección semanal que la colaboradora de ‘Sálvame' protagoniza cada semana. Es comprensible por su afán de inyectarle humor al programa pero es triste, muy triste.

Para empezar, se le ‘obliga' a Lozano a hacer algo que no se le da bien. ¿Qué necesidad tiene el espectador de ser ‘torturado' por esos alaridos? Además, no deja de ser curioso que en el programa de T5 se intente hacer esta imitación barata de ‘Tu cara me suena' (A3) de manera tan descarada y cutre.

‘Lydia ahora también canta' es el ejemplo claro del precio que tienen que pagar los colaboradores por estar en ‘Sálvame', ser sometidos al ridículo más extremo. Y no sólo eso, también a los conflictos morales.

Recordemos que hace meses, Lozano lloró lo suyo porque le ‘obligaron' a imitar a Romina Power (algo del todo insultante teniendo en cuenta que Lydia se metió, hace años, en un lío legal por asegurar que la hija desaparecida de la cantante estaba viva, algo que no era cierto).

Y con este afán por humillar a sus trabajadores ( y a la audiencia) , el lunes 26 de diciembre de 2016, ‘Sálvame' le ‘encargó' a Lydia Lozano que hiciese su particular imitación de Mariah Carey cantando su famoso tema ‘All I want for Christmas is you'.

El resultado fue tremendo. Nos quisieron vender la actuación como el momentazo televisivo del día pero no. Fue tan ridículo que dio pena. Tanta como la que sintió la pobre colaboradora.

Lydia, tras terminar la canción, y caracterizada con pómulos y pechos falsos, no sabía dónde esconderse y dijo:

Siento tanta vergüenza ahora mismo.

Sus compañeros se reían de ella mientras que en Twitter la machacaron con ironía.