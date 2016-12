Problemas con el alcohol e infancia dura: Bertín Osborne fracasa estrepitosamente con la entrevista más aburrida a Raphael

El 26 de diciembre de 2016, Bertín Osborne regresó con ‘Mi casa es la tuya' a Telecinco con un especial navideño, entrevistando a Raphael. Fue un programa sin mucho brillo y eso la audiencia lo notó.

Antena3 sigue siendo líder durante diciembre de 2016. De momento, y a cuatro días de que acabe el mes, le lleva seis décimas a Telecinco, algo que no ocurría desde hace 2 años. Y para muestra, lo que ocurrió.

Telecinco emitió un especial navideño de 'Mi casa es la tuya' con Raphael con el que pensaba liderar la noche pero el 'Peliculón' de Antena3 le fastidió los planes. El programa de Bertín Osborne se tuvo que conformar con un 14,5% mientras que la película 'El ciudadano ejemplar' alcanzó un gran 21% de share (casi un millón de espectadores de ventaja con respecto a Telecinco).

¿Significa esto que Bertín está fracasando? No. Su programa depende del invitado de la semana y parece que el del día 26 de diciembre no llamó demasiado la atención.

LA CONFESIÓN DE RAPHAEL CON EL ALCOHOL

Decir que la entrevista a Raphael en 'Tu casa es la mía' fue especialmente aburrida. Cierto es que el cantante y Bertín son amigos desde hace muchos años, por eso es extraño Osborne pareciese tan tenso y tan soso durante toda la velada. No se notaba química entre entrevistador e invitado. Y eso que Raphael es uno de los grandes.

El cantante apenas contó nada que no supiéramos ya aunque sí tuvo grandes momentos. El artista le confesó a Bertín, en su casa de Sevilla, lo dura que fue su infancia:

No supe desde el principio que quería ser artista. Una de las veces que fui al teatro, viendo una obra de Calderón, me entró las ganas de trabajar en un escenario, y dije 'Yo tengo que trabajar ahí'

Mi infancia fue muy humilde. Estuve ayudando a mis padres desde pequeño, porque no éramos una familia pudiente, aunque no lo recuerdo como algo que fuera horrible, sino que recuerdo una infancia muy feliz

Pero lo único interesante de la entrevista llegó cuando Osborne le preguntó a Raphael sobre su enfermedad, y cómo el invitado habló de sus problemas con él alcohol y cómo, por ello, le tuvieron que hacer un trasplante de hígado.

Yo nunca había bebido ni fumado, pero empecé a beber alcohol porque me hacía dormir

Enfermé del hígado -cirrosis hepática, según el médico que le atendió- por el alcohol, aunque nunca pensé que aquellas botellitas, como las que hay en los hoteles, que bebía por las noches para poder dormir, podían haberme hecho eso.

No quería someterme a un transplante, pero me lo empecé a plantear cuando me lo dijo el médico.

Finalmente lo tuve que hacer, porque sino iba a morir. El día de la operación fue de vida o muerte, o llegaba el hígado, o no podía continuar viviendo. Es curioso que fue Rocío Jurado la que me dijo que no estaba bien, y ahora es ella la que no está aquí con nosotros.