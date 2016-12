Megabronca entre Mila Ximénez y Terelu tras la emisión de 'Las Campos': "¿Me estás llamando hija de puta?"

Las Campos no tienen sentido del humor. Es curioso, teniendo en cuenta que el especial navideño de su reality -emitido el 27 de diciembre de 2016 en Telecinco- fue uno de los productos más desternillantes del año.

Pero justo después, durante el debate que se hizo del programa, Terelu no se tomó nada bien las críticas y cargó contra su compañera, Mila Ximénez de manera brutal.

Es por este tipo de cosas por los que a Terelu le cuesta conseguir el beneplácito del público en general. Y es que no se puede hacer un reality sobre tu propia vida en tono humorístico y molestarse por las críticas.

Para poner un ejemplo. Durante el reality nos llamó la atención cómo Terelu alardeaba de preparar la cena navideña pero en vez de cocinar se dedicó a mirar cómo lo hacían sus dos asistentas domésticas.

Este punto en concreto lo resaltó Milá Ximénez en el debate posterior a la emisión de 'Las Campos', y provocó toda una tormenta.

Ximénez le preguntó, en tono amable, a Terelu qué opinaba de que muchos pudieran tacharle de clasista por tener a dos chicas cocinando por ella. Campos, que llevaba toda la noche muy tensa, contestó a gritos, asegurando que eso no era así:

¿Quieres que diga la verdad? ¿La digo? Pues muy bien, la digo. Eso era un rodaje y no teníamos tiempo. ¿Qué quieres, que despida a una de las chicas y que se vaya a su casa con sus hijos?

Es decir, que según Terelu, ella no pudo cocinar porque no le daba tiempo. No entendemos. Si hubiese ayudado a ‘sus chicas' podrían haber terminado antes, ¿no? Seis brazos trabajan mejor que cuatro. Y aún así, aunque lo que hubiéramos visto fuese producto de un montaje maquiavélico, al final es lo que hemos visto y lo que tenemos que juzgar.

El caso es que Terelu, a gritos, le dijo a su compañera de ‘Sálvame'.

Yo soporto cualquier comentario pero no la ‘hijaputez'

Entonces, Mila saltó con rabia y le preguntó a Terelu:

¿Me estás llamando hija de puta? ¿Me lo estás llamando?

Terelu no contestó, seguía azorada en su discurso. Y mientras, María Teresa Campos, que estaba allí presente, las miraba con cara de resignación y sueño.

Más tarde, Terelu se fue del plató, regresó y le confesó a la presentadora, Carlota Corredera, que en realidad había llegado al plató "con una maleta emocional" dolorosa por algo que le había ocurrido ese mismo día.

Le preguntaron a Terelu qué le pasaba y ella, sin entrar en detalles, explicó que alguien le había criticado y le parecía injusto puesto que no la conocían. ¿A quién se referirá?