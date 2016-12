Los diez peores 'televisivos' del 2016: ¿quién ha sido la gran decepción del año?

Después de repasar a los mejores profesionales de la TV durante el 2016, le toca el turno a los peores. ¿Quién ha sido la gran decepción? ¿Quién se ha echado a perder? ¿Quién ha sido más borde o desagradable con su público? La controversia está servida.

10. PAULA ECHEVARRÍA

La mujer de Bustamante ha tenido un buen año en lo profesional. Ha terminado 'Velvet' (A3) haciendo historia y ya prepara una nueva serie producida por Bambú. Y para colmo, sigue triunfando como bloguera de moda o it-girl.

Todo parece ir genial en la vida de Paula Echevarría pero hay que llamarle la atención. No es que sea una actriz horrenda (no es Hiba Abouk) pero ya estamos un poco cansados de que esté más pendiente de salir guapa que de actuar.

Cree que no nos damos cuenta pero se nota. Mucho. Ánimo Paula, tú puedes hacerlo mejor. Simplemente deja de pensar en tu propia imagen y lánzate al barro. Ah, y si te muestras un poco más natural con la prensa, mejor.

09. ANA OBREGÓN

Adoro a Ana Obregón. Durante el FesTVal de Vitoria de 2016 pudimos hablar con ella y era una máquina de dar titulares y de vendernos su mundo de fantasía. El problema es que este año ha cruzado el límite. Presentó 'Algo pasa con Ana' en DKISS, y no quiso ver la realidad.

El docu-reality era todo lo antitelevisivo que puede ser un programa de televisión. Una oda al ego de Obregón, aburrido y tedioso que no vio casi nadie. Anita, empeñada en que vive en un mundo de piruleta, nos quiso vender que su show era un éxito. Si hay datos de por medio, no mientas, Ana, no mientas. Quedas muy mal.

08. CRISTINA PEDROCHE

Echo de menos a la Cristina Pedroche de hace unos años, cuando era una chica divertida y accesible. Ya no es así. Ahora es desagradable y está a la defensiva todo el tiempo. Profesionalmente, como colaboradora de 'Zapeando' es perfecta pero como presentadora de 'Pekín Express', por ejemplo, aún no está del todo cómoda.

A su favor, decir que entendemos su cambio de actitud. Desde que está con David Muñoz, hay una especie de placer nacional en meterse con ella. Todo lo que hace la Pedroche es noticia, aunque ella también lo fomenta. Eso sí, no es justificación para que esté siempre tan de mal humor.

07. ALBA CARRILLO

El 2016 ha sido un año terrible para Alba Carrillo. O tal vez el mejor. Todo depende de qué es lo que quiera la modelo.

Para empezar, su marido, Feliciano López, la dejó a los pocos meses de casarse. Ella se vengó atacándole en la prensa rosa y T5 vio en la rubia un filón mediático, por ello se la fichó para 'Hable con ellas' y colaboradora de 'El debate de GH17'. Fue un error. El primero lo cancelaron por mala audiencia y del segundo salió despavorida tras una bronca con Ylenia Padilla.

No juzgaremos aquí a Carrillo como personaje del corazón sino como colaboradora televisiva. En este punto, la modelo merece un suspenso notorio. Tiene la piel demasiado fina, se molesta por todo y está verde para ponerse delante de una cámara.

Carrillo es el clásico ejemplo de lo que suele fallar en Telecinco. Para la cadena de Mediaset, cualquier persona popular puede ser presentador. Mentira.

06. CARLOTA CORREDERA

Lo de Carlota Corredera es curioso. No conozco a nadie, absolutamente a nadie que le caiga bien. Y es extraño porque como presentadora de 'Sálvame' (antes era directora) no es mala.

Es pacificadora, correcta y ha encajado bien en el programa. No creo que la animadversión contra ella sea producto de la envida por haber escalado tanto en tan poco tiempo. Yo solo envidio a los que admiro y a Corredera no es que la admire demasiado. Francamente, me da un poco igual.

El problema quizá no sea del todo suyo. Vale que no tiene mucho sentido del humor -algo fundamental si presentas 'Sálvame'- pero no es para tanto. La cuestión es que en T5 se empeñan en meternósla hasta en la sopa. Tiene pinta de sentar cátedra, de ser un poco pasiva-agresiva y eso tira para atrás. Además, se la ve como la 'intrusa' y hace falta tiempo para adaptarse a la novedad. Sólo el pedimos al 2017 que Carlota Corredera no nos quite el puesto de trabajo.

05. JORGE JAVIER VÁZQUEZ

Jorge Javier Vázquez ha tenido un mal año. Por un lado, probó las mieles de fracaso por primera vez con 'Cámbiame premiun' y de ahí hubo un efecto dominó. Sustituir a Mercedes Milá en 'GH17' era arriesgado y le salió mal. Y para colmo, el 'Deluxe' tiene una crisis de audiencia como nunca antes.

Que quede claro: ni Jorge Javier era antes el Rey Midas de la tele ni ahora es un apestado. No es justo. Él sigue siendo muy bueno pero este año han salido a la luz sus puntos flacos. Por ejemplo: no sabe leer el telepronter. No es natural recitando un guion.

En 'GH17' estuvo mal durante las primeras galas pero luego mejoró. Se le critica mucho por el tipo de TV a la que pertenece pero lo que hace lo hace muy bien.

Pero, ¿por qué nos ha decepcionado Vázquez este año? Porque no ha sabido reconocer sus errores. Le pasa un poco como a la Pedroche. De tantas leches que le dan se ha vuelto arrogante y está siempre a la defensiva.

Ya no disfruta como antes. Se pone agresivo de más con los que le cuestionan y, en ocasiones, se ríe de la audiencia. Esto es inadmisible. Es quizá el mejor presentador de este país pero no por ello puede actuar públicamente como le plazca. Ojo, tampoco son justos ciertos ataques. El secreto está en el equilibrio.

04. JUAN CAMUS

Menudo añito nos ha dado Juan Camus. De lejos, él fue la mancha negra de uno de los fenómenos del año, 'OT. El reencuentro'. El cantante, primero, dijo que no estaría por no haber llegado a un acuerdo económico.

Luego apareció (porque, dicen, cobró más que el resto) y se quejó de que le habían tratado como a un secundón por lo que no actuaría en el concierto. Luego lo hizo y maldita la hora. Fue el que peor cantó de todos.

Por lo que sabemos de él, al extriunfito le gusta dar 'guerra', ser protagonista, quizá para ocultar que no es la estrella que quiso ser.

03. TERELU CAMPOS

¿Hace falta explicar los motivos por los que Terelu está en esta lista? Cierto es que la hija menor de María Teresa Campos ha sido una de las estrellas del 2016 en T5. Gracias a su propio docu-reality, 'Las Campos', a Terelu la explotaron como nunca y gozó de una popularidad única. ¿Su problema? Que sigue sin admitir su nuevo rol de personaje friki de la tele. Ella continúa con su pose de superioridad y su doble juego.

02. TODOS LOS CONCURSANTES DE 'GH17'

¿Quieren a un culpable del fracaso de 'Gran Hermano 17'? Aquí tienen a 16. Todos los concursantes, absolutamente todos, han sido lo opuesto de lo que se pide en el reality. Eran oscuros, violentos, maleducados y , sobre todo, no te reías con ninguno. Lo peor es que se pensaron que eso era justo lo que quería la audiencia, que cuanto más te peleas, más juego das. Cierto, pero una bronca destaca, diez al día, no.

01. TOÑO SANCHÍS

Él se queja mucho pero no cabe duda de que, en el 2016 se han cumplido todos sus sueños. Por fin Toño Sanchís ha sido la estrella televisiva que quería ser.

Tras ser acusado por Belén Esteban de haberse quedado con dinero que no era suyo, el mánager fue el foco de todas las miradas.

Telecinco quiso aprovechar la polémica para darle un hueco en su parrilla, primero como concursante de 'Levántate All Stars' y , en diciembre de 2016, como colaborador de ‘El programa de Ana Rosa'.

Está muy bien que Toño sea utilizado por las mañanas como contrapunto de la Esteban por las tardes pero en T5 se deberían dar cuenta de que este señor es televisivamente insoportable. Todo lo que dice parece falso. No sabe hablar aunque él crea que sí y se pasa el día delante de un espejo. Ah, en persona, cuando no hay cámaras, es borde, muy borde (al menos con nosotros lo fue).