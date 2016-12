Paz Padilla monta un escándalo con una broma de muy mal gusto

El 28 de diciembre de 2016, día de los Santos inocentes, dio mucho de sí. Los famosos han querido gastar sus propias bromas aunque algunas de muy mal gusto. Es el caso de la presentadora de ‘Sálvame', Paz Padilla.

Ese 28 de diciembre de 2016, Padilla colgó una foto en Instagram en la aparecía con la cara herida y vendada. La humorista colgó el siguiente texto acompañando la imagen:

Todo ha quedado en un susto. Quiero dar las gracias a la Unidad de Urgencia del Hospital de la Quirón, he tenido un accidente doméstico con el desatascador del fregadero, me he quemado con sosa cáustica, no me podré maquillar en una semana. Esta tarde no podré hacer el 'Sálvame'.