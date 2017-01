Impactante explicación de Carlos Sobera sobre su desconocido pasado con Torbe: "Veía cosas que no me gustaban"

Carlos Sobera es el 'chico' de moda en Mediaset gracias a 'First Dates' y de hacerse cargo de dar las últimas campanadas en T5. Pero el presentador ha revelado recientemente una parte de su pasado que no conocíamos ya que trabajó, por unos meses, con el polémico Torbe.

EL CASO TORBE

Ignacio Allende Fernández, alias Torbe, es el productor porno más conocido de España pero en abril de 2016, agentes de la Policía Nacional le detuvieron como parte de una amplia operación contra la explotación sexual que se acabó denominando 'Operación Universal'.

Torbe fue encarcelado varios meses acusado de varios delitos, entre ellos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, agresión sexual, pornografía infantil, delitos relativos a la prostitución, extorsión y contra la salud pública, además de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Torbe logró salir en libertad el pasado 7 de noviembre tras pagar una fianza de 100.000 euros. Eso sí, el proceso judicial continúa en curso.

SOBERA CUENTA CÓMO FUE TRABAJAR CON TORBE

Lo que muchos no sabíamos es la relación que había entre Torbe y uno de los hombres de moda, Carlos Sobera.

El que es uno de los rostros más queridos de Mediaset España gracias a 'First Dates' y a dar las últimas campanadas en T5, confesó en una entrevista para El Mundo, publicada el 30 de diciembre de 2016, su pasado profesional con el polémico productor de cine para adultos:

Yo, al último Torbe no lo conocí. Contraté a Torbe para un programa en el 96. Ha llovido. [Se toma un momento] Ehhhh, bueno, ehhhh, bueno, había cosas que veía que no me gustaban y apenas duró un mes en el equipo. El otro Torbe no sé en qué, cómo y por qué se ha equivocado. Visto desde fuera, uno dice: 'Ufff'. Pero la vida me ha enseñado a ser prudente. Hay que darle a todo el mundo la oportunidad de contar su visión de las cosas y no ser susceptible de reproche. Hombre, me disgusta lo que he sabido de él. Y las víctimas que lo hayan sido me producen mucha empatía. Es muy difícil consolarlas. Los daños psicológicos y morales nunca se pueden compensar.