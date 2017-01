Ni Jorge Javier ni Vasile aprenden: las verdaderas razones del fracaso de ‘GH17’ y no las que ellos creen

Según Jorge Javier Vázquez la culpa del fracaso de ‘Gran Hermano 17' es de los medios que influimos a la audiencia para que no viera el programa. Según Paolo Vasile, la responsabilidad es de los directores del casting. Ni lo uno ni lo otro.

LAS QUEJAS DE T5

Tal y como recogimos en Periodista Digital, el 31 de diciembre de 2016, Vasile le metió una puñalada a los responsables de casting de 'GH'. Telecinco quitó responsabilidad a Jorge Javier de los malos resultados de audiencia obtenidos en la última edición de ‘Gran Hermano'.

Directivos de la cadena de Mediaset atribuyen los datos al casting y añaden que los concursantes han tenido un perfil similar a los tronistas y pretendientes de ‘Mujeres y hombres y viceversa'.

LAS EXCUSAS DE JORGE JAVIER

Por otro lado, el 31 de diciembre de 2016, en su blog de la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez publicó una reflexión sobre lo que ha dado de sí su última aventura profesional: ‘GH17'

El presentador comenta las ‘consecuencias' de haber sustituido a Mercedes Milá al frente del reality más famoso de la televisión:

En torno a este ‘Gran Hermano' se ha producido una situación muy curiosa. Si uno se dejaba guiar por lo que se publicaba, parecía que se estaba cayendo el mundo. Creo que en las redes yo era la reencarnación del Demonio de Tasmania, y digo creo porque no sé cómo se hace para estar al tanto de lo que se cuece en ellas. Cuando alguien me dice: "En las redes te están poniendo a parir", yo siempre pongo cara de póquer porque parece que me estuvieran hablando en esperanto. Utilizo Facebook para fisgonear, Instagram para tres cuartos de lo mismo, y Twitter ídem de ídem. Pero mis conocimientos acerca del funcionamiento de estas plataformas es muy rudimentario. No sé indagar sobre qué se escribe de cada programa o de un presentador. Me llegan partes, pero no el todo.

Si uno se dejaba guiar por lo publicado, todo era un desastre. Pero luego yo iba a la tele y los productores del programa me transmitían tranquilidad. Nada nuevo bajo el sol. ‘GH' siempre ha sido un formato polémico pero tenemos la memoria demasiado frágil. Bromeábamos sobre nuestro supuesto fracaso e incluso hacíamos apuestas sobre los titulares que saldrían el viernes, después de la gala. Yo siempre ganaba, tengo callo. Si subíamos era porque había desaparecido ‘Águila Roja'. Si nosotros subíamos un poquito pero ‘Pesadilla en la cocina' incrementaba su share, el titular no era que nos iba mejor, sino que Chicote nos plantaba cara.

Hubo quien decidió que, sin Mercedes, sería un fracaso, y así lo ha mantenido durante toda la edición. Inútil luchar contra esa tendencia. Alguno pensará que escribo así porque estoy rebotado.