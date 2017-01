La nueva colaboradora de ‘Sálvame’ destapa la hipocresía y la falsedad del programa con Terelu Campos

Rafa Mora y Laura Fa han comenzado dando mucha guerra como nuevos colaboradores de ‘Sálvame'. Este 2 de enero de 2017 Fa puso en su sitio al resto de tertulianos. ¿Por qué? Por comportarse como unos cínicos en la última entrevista que le hicieron a Terelu Campos.

DECEPCIÓN DE LOS COLABORADORES DE ‘SÁLVAME'

Después de la emisión del especial navideño de ‘Las Campos' (emitido el 27 de diciembre de 2016) y del bochornoso comportamiento de María Teresa y Terelu (cabreadas por las críticas), 'Sálvame' encontró su nueva gallina de los huevos de oro.

Durante los días posteriores, en el programa de las tardes de T5 no se hablaba de otra cosa. Los colaboradores, todos, no dudaron en insultar, criticar y humillar a María Teresa Campos y a su hija, que, se suponía, ya no gozaban de la protección de antaño.

Para crear expectativas y librar al ‘Deluxe' de la crisis de audiencia que lleva padeciendo meses, Terelu esperó a dar la réplica hasta el viernes 30 de diciembre por la noche.

La cosa prometía puesto que, repetimos, los colaboradores estaban de uñas contra su compañera. La gran bronca estaba asegurada. Pues va a ser que no.

Terelu y su hermana, Carmen Borrego, estuvieron correctas y victimizadas. La colaboradora lloró y se rasgó las vestiduras como hace siempre, en una actitud opuesta a la que tuvo durante el debate posterior a Las Campos a la defensiva y de muy mal humor).

Quien quedó peor parada fue la madre, María Teresa Campos. Se le acusó de haber tratado mal a su hija a los medios y de se runa hipócrita por meter a su novio, Edmundo Arrocet, en el reality para luego ponerse impertinente cuando le preguntan sobre su relación.

Pero como ‘mamá Campos' no estaba en el ‘Deluxe' esa noche, pues era fácil meterse con ella. Decimos esto porque, sinceramente, lo que hicieron los colaboradores con Terelu fue de un cinismo apabullante. Todo lo que la habían atacado antes desapareció y se transformó muestras de apoyo y consuelo. Pura decepción. Para que luego se pregunten por qué va mal el ‘Deluxe'.

LAURA FA DICE LA VERDAD Y LOS DEMÁS LA MACHACAN

El lunes 2 de enero de 2017, por su puesto, en ‘Sálvame' se vivió la resaca del ‘Deluxe' del viernes y Laura Fa, la nueva colaboradora (que ganó el concurso de la ‘Sálvame snow week') hizo bien su trabajo, es decir, provocar una bronca.

Fa se dedicó a decir la verdad, que la entrevista a Terelu fue un timo, que no fue nada incisiva y que se obviaron muchos temas .

Kiko Matamoros le dijo a su nueva compañera:

A mí me gusta mucho el trabajo ese de francotirador y creo que es necesario en un grupo coral como este que haya alguien dispuesto a hacer cosquillas, peor hazlo bien, sin mentiras.

Mila Ximénez tiró de ironía y mientras gritaba le pidió a su director.

Ruego que cuando tengas una entrevista importante, te ruego que esté Laura Fa, porque si no hacemos unas entrevistas de mierda. No sé qué hemos siete años sin vosotros.

Fue tal la tensión que la presentadora, Paz Padilla, pidió los veteranos que e "no intimidaran a la nueva".