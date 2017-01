El dolor de Terelu Campos al recordar la muerte de su padre y defender a su madre

Puede que no sea el tipo de fama que ella deseaba pero Terelu Campos está en el foco de todas las miradas. Tras la emisión del especial navideño de 'Las Campos' y de su entrevista en el 'Deluxe', la colaboradora regresó a 'Sálvame' el 3 de enero de 2017 para enfrentarse a sus compañeros y también para ponerse emotiva y hablar de partes de su vida muy dolorosas.

LAS POLÉMICAS DE TERELU

El especial navideño de 'Las Campos' emitido el 27 de diciembre de 2016 se ha convertido en el nuevo filón de 'Sálvame'. De él surgieron varias polémicas. Desde la cuestionada relación entre María Teresa y su novio, Bigote Arrocet, a la posible tensión que existe entre Terelu y su madre.

En 'Sálvame', los colaboradores pusieron a parir a su compañera pero el viernes 30 de diciembre de 2016, Terelu dio la cara en el 'Deluxe' y su actitud fue muy distinta a la que habíamos visto ese 27 de diciembre de 2016. La colaboradora se hizo la víctima y la educada y a los demás bailaron a su son.

Este doble juego tanto de los colaboradores como de Terelu fue resaltado por Laura Fa, nueva colaboradora de ‘Sálvame', el lunes 2 de enero de 2017. La conclusión es que la tertuliana recién llegada fue vapuleada por el resto.

TERELU: "¿TENÉIS ALGO PARA FLAGELARME?"

El martes 3 de enero, Terelu volvió a 'Sálvame' para enfrentarse a las críticas y reflexionar, otra vez, sobre todo lo ocurrido.

La colaboradora confesó que no esperaba "tanto revuelo" ya que, en su opinión, ese especial navideño había sido "peor que los dos capítulos anteriores".

Tras escuchar las críticas de Laura Fa, Terelu djeó claro que no "hizo ningún papel" en el 'Deluxe' y la colaboradora ha confesado que no esperaba "tanto revuelo" y cree que ha sido "peor" que los dos capítulos anteriores.

Y tras dar las explicaciones oportunas, Terelu tiró de ironía y, dramatizando torpemente, exclamó:

¿Tenéis algo para flagelarme? Ya es lo único que me queda por hacer. Que en un tono distendido, una señora de 51 años le diga a su madre, con quien tengo confianza de sobra, ‘Mamá, vete a la...' ¿Nos hemos vuelto todos locos?

LAS LÁGRIMAS DE TERELU

Y fue en este punto cuando Terelu se puso seria y habló de la relación entre ella y su madre, la cual definió como "maravillosa".

Lo que me duele de todo esto es que se intente dar una imagen que no es, mi relación es maravillosa y, con las cosas que nos gusten o no la una de la otra, por encima de todo está lo que quiero a mi madre.