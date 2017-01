El niño de 'La que se avecina' machaca al creador de la serie con un rap

Edu García fue el famoso niño, y después adolescente, de 'Aquí no hay quien viva' (A3) y de 'La que se avecina' (Telecinco) peor hace tiempo que no le vemos en la pequeña pantalla. Ahora, el joven convertido en rapero, ha atacado al creador de ambas series y lo ha hecho cantando.

No es la primera vez que pasa. Edu García, Fran en 'La que se avecina' y José Miguel en 'Aquí no hay quien viva', ya atacó, hace dos meses, a Alberto Caballero, creador y productor de ambas series, en las redes sociales.

En una discusión con un seguidor, García le mandó varios mensajes directos a Caballero tales como:

Nunca he sido como vosotros y eso es lo que te jodía, Alberto. No habéis podido moldearme a vuestro gusto. Estoy harto de vuestra pullitas.

El actor se refería a que, en 'La que se avecina' siempre se refieren a su desaparecido personaje como un drogadicto, algo que él se ha tomado como algo personal.

Por ello, el 3 de enero de 2017, García colgó en Youtube su nuevo vídeo musical.

En el tema 'Parador de Valdesqui', aunque no se dan nombres, queda muy claro que los ataques de su letra van dirigidos a Alberto Caballero:

Ladrones de infancia, grupos secretos, gente que cree que el dinero es respeto, no me desprestigias diciendo camello, mejor un camello que un pijo teatrero.