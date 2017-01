Frank Cuesta denuncia amenazas del Gobierno: "Para Rajoy, mis hijos son tres putos chinos"

Frank Cuesta sigue dando guerra para que liberen a su ex mujer, Yuyee, encarcelada en una prisión de Tailandia. Ahora, su objetivo es el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada española en el país asiático.

El 4 de enero de 2017, el presentador de ‘Wild Frank' (Discovery Max) colgó un vídeo en sus redes sociales en el que vuelve a luchar por la liberación de Yuyee, condenada por tráfico de drogas en Tailandia.

En primer lugar, Frank informa de que:

El presentador también insiste en que:

No es cuestión de justicia o injusticia, es que nunca ha habido una condena así... No esperaban que yo consiguiera l identificación de la cárcel y he sacado todo a la luz...¿Quién intenta traficar o vencer 25 céntimos de cocaína?