La nueva de ‘Sálvame’ se pasa de la raya y desvela secretos de la hija de Belén Esteban

Una cosa es entrar dando guerra y otra muy distinta es ser una kamikaze. Esto es lo que le ha pasado a Laura Fa, la recién llegada colaboradora de 'Sálvame' que ha concedido una entrevista de radio en la desveló cosas que no debería haber contado.

LAURA FA PISA FUERTE

Laura Fa ganó la 'Sálvame Snow Week', el reality que buscaba nuevos colaboradores de 'Sálvame', por ser de un perfil más 'normal', menos histriónico y más profesional que el resto de tertulianos.

Nos gustaba ella como opción. Era competente e incisiva pero con sólo cuatro días en el programa nos preguntamos: ¿es una suicida laboral o justo lo que necesitaba el programa?

El 2 de enero de 2017 ya montó una buena al criticar a sus compañeros por su actitud en la entrevista del viernes anterior en el ‘Deluxe' a Terelu Campos. Aquí Fa estuvo bien porque dijo la verdad y puso al resto contra las cuerdas.

CRÍTICAS A PAZ PADILLA

Pero ese mismo día, tras la emisión del show de T5, Laura Fa cometió un error, o no. Al día siguiente se supo que la periodista había concedido una entrevista a un programa de radio catalán en la que, entre otras cosas, hablaba de Paz Padilla y de Belén Esteban.

De la presentadora, dijo que le preguntó a Belén Esteban por qué Paz Padilla se quedaba sola en un rincón del plató. A lo que la princesa del pueblo contestó que "simplemente porque ella no fumaba".

El problema es que estas declaraciones se interpretaron como que Padilla no se llevaba bien con nadie.

Ese 3 de enero de 2017, Fa no acudió al plató por teléfono para aclarar el asunto. Fue entonces cuando Padilla le dijo:

Lo siento mucho Laura pero esto ha provocado que ya no me abra contigo. Me da pena porque me parecías alguien con quien hablar pero ya no confío en ti. En este programa hay normas. Tú puedes hablar de todo lo que pasa en plató pero no de lo que pasa fuera.