Meritxell, finalista de 'GH17', humilla y machaca a Jorge Javier y a Jordi González

Otra que se sube al carro del oportunismo y de echar balones fuera. Meritxell, finalista de 'Gran Hermano 17' ha cargado contra los presentadores del concurso de Telecinco y les culpa del fracaso. Qué osada es la ignorancia.

Como 'GH17' ha fracasado (en comparación a otras ediciones), todos sus participantes, responsables y creadores, necesitan un culpable.

Telecinco señala a los directores de casting y a los concursantes. Jorge Javier Vázquez, que se estrenaba como presentador, responsabiliza, por su parte, a los medios de comunicación.

Y los concursantes, cómo no, aprovechan que Jorge Javier ha pinchado, para cargar contra él y culpabilizarle del fracaso de un show del que ellos eran los protagonistas absolutos.

La última en sumarse al linchamiento contra Jorge Javier Vázquez ha sido Meritxell, la segunda finalista de la edición, quien, el 4 de enero de 2017 colgó un vídeo en las redes sociales en el que se dedicó a repetir argumentos vacíos ya conocidos.

Para empezar, la joven acusa a Vázquez de no ver el canal 24 horas de 'GH':

Después, asegura que:

Jorge Javier no ha sido neutral en ningún momento. Conmigo, al menos, ha jugado con informaciones de fuera y me ha hecho comentarios feos.

Yo le di un voto de confianza este año a Jorge Javier para 'Gran Hermano'. Pensé: "Pobrecillo, a lo mejor lo hace superbien".

Y mira que no quise juzgar a Jorge Javier porque me mola, en 'Sálvame' es divertido y un tío enrollado. Pero para nada, todo lo contrario. He visto preferencias, favoritismos y que no se ha mirado el 24 horas. Decía las cosas sin saber y solo leía lo que le ponían en la pantalla. No hacía nada.