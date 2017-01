'GHVIP 5': Terelu no aprende y entra en la casa ¡para cocinar!

Telecinco ha aprendido de sus errores. Por ahora. Tras el desastre de ‘GH17', el 8 de enero de 2017 se estrenó ‘GHVIP5' con un gala tradicional, pelín aburrida pero efectiva y con un casting prometedor. Y lo mejor (o peor) de todo: Terelu Campos entrará en la casa, por una semana, pero cocinando. Luego se queja.

Irma Soriano, Toño Sanchís, Daniela Blume, Alejandro Abad, Emma Ozores, Alonso Caparrós, Elettra Lamborghini, Aless Gibaja, Marco Ferri, Sergio Ayala, Ivonne Reyes y Alyson Eckmann son los concursantes que T5 ya había anunciado en días anteriores.

A priori , el casting promete y da pie a muchas predicciones. Decíamos que T5 y Zeppeling TV han aprendido del error de ‘GH17' de haber apostado por un perfil ‘choni' y tronista y con la versión de famosos se han de cantado por personajes de todo tipo.

Todos los concursantes son estrellas que tuvieron su momento de gloria hace ya tiempo. Ninguna estrella de renombre va a meterse en la casa de Guadalix, eso se da por hecho, lo que hay que preservar es el morbo y en esta ocasión lo hay a manos llenas.

Son muchos los concursantes de los que se esperan muchas cosas. De Toño Sanchís, que hable de lo lindo de Belén Esteban; de Ivonne Reyes, que haga lo propio con Pepe Navarro; de Alejandro Abad, que saque los trapos sucios (si le queda alguno) de OT; de la nieta del dueño de Lamborghini, que vaya tapada (por cierto, aún estamos en shock por las plumas que lució en la gala) y de Irma Soriano, la gran Irma Soriano, esperamos que la líe parda. La presentadora de 13TV promete ser la ‘malvada' de esta edición.

EL CONCURSANTE ‘SECRETO'

Se sabía que iba a haber un concursante sorpresa pero en Mediaset no querían dar pistas. Cuando, durante la gala, nos presentaron al participante número 13 no dábamos crédito. Se trataba de Tutto Durán, una súper estrella latina de la música que vivía en Miami ¿Quién narices era este tipo? Nadie le conocía.

Y es que Durán era un anónimo que se hacía pasar por famoso, en un giro de autocomplaciencia y autocrítica del propio programa (es como una especie de metachiste sobre la fama).

Durán tendrá que esconder su identidad anónima en secreto durante varios días y hacerle creer a sus compañeros que es una estrella de la música. De momento, no le será difícil.

Nada más llegar, el concursantes anónimo se presentó al productor musical, Alejandro Abad, que quiso ir de listillo y dijo conocer a Tutto Durán, e incluso asegurar que era muy "fan" suyo y de su trabajo. Su cara al saber que su compañero, en realidad, no era nadie famoso, era un poema.

El caso es que Abad será el encargado de ayudar a Durán a guardar el secreto. Me encanta que hayan elegido al compositor de ‘Tu música es mi voz' (‘OT') para hacer esta labor porque, sinceramente, no me fío nada de él. No me extrañaría que se fuese de la lengua sólo para quitarse a un competidor de en medio.

TERELU NO APRENDE

Se supone que la gran apuesta para ‘GH VIP 5' no iba a ser Toño Sanchís sino Terelu Campos pero la colaboradora admitió, unos días antes de arrancar el programa, que, aunque la habían tentado, no lo había aceptado por problemas personales.

Al final, Terelu sí estará en ‘GH VIP 5' pero sólo por una semana. Ella misma lo confesó en la gala (vestida inusualmente tapada). Dentro de la prueba semanal, Campos se hará cargó, a partir de la gala especial de martes día 10 de enero, de la cocina de la casa de Guadalix. Es decir, que cocinará para todos durante 7 días.

No entendemos a Terelu Campos. En el último especial de su docureality, 'Las Campos' se enfadó cuando la criticaron por su concepto de cocinar. Ver como sus dos asistentas lo hacían por ella.

Y teniendo en cuenta su extraña relación con la comida y lo mucho que se mosquea cada vez que le sacan el tema, ¿cómo es posible que se preste a esto? Alabamos que se ría de sí misma o que explote lo que sabe que le funciona entre la audiencia pero que luego no se queje. Que deje su doble moral y acepte, de una vez por todas, que no es una periodista de clase alta sino un personaje friki más. Y a mucha honra.

ACCIDENTES Y PECHOS PELIGROSOS

Entre las anécdotas y cosas que nos llamaron la atención empezamos destacando ciertos modelitos que nos dejaron con la boca abierta. Además de las ya mencionadas plumas de Elettra Lamborghini, destacamos el escote de la novia-defensora de Marco Ferri, cuyos pechos (casi amenazantes) fueron de lo más comentado de la noche en Twitter.

También fue una noche muy ‘accidentada'. Fueron varias las concursantes que sufrieron un tropiezo en una serie de pruebas (necesarias pero aburridas) que tenían que realizar para entrar en la Casa de Guadalix.

"Entra como puedas" era el lema con el que daba comienzo la primera gala del concurso y la pobre Alyson Eckmann se lo tomó al pie de la letra. Durante la complicada prueba a la que se enfrentaban Toño Sanchís, Daniela Blume, Alejandro Abad y Alyson provocó que los cuatro concursantes tuvieran que convertirse en verdaderos contorsionistas para poder entrar en su nuevo hogar. Las ganas de entrar de Alyson provocaron que se hiciera un pequeño rasguño en el pie que solventó rápidamente estrenando el botiquín.

Sin duda uno de los momentazos de la noche fue el golpe inesperado de la pobre Ivonne Reyes. De nuevo las prisas no fueron buenas consejeras y la guapísima concursante se estampó contra una de las puertas de cristal de la casa.

Más tarde, otra de las pruebas para entrar en la casa de Guadalix fue un contratiempo para otra de las concursantes. Alonso Caparrós, Sergio Ayala y Elettra Lamborghini tenían que subirse a una cinta de correr y colocar varias maletas en movimiento. Elettra no pudo soportar la gran velocidad de la cinta y tuvo bastante complicado cumplir con su objetivo.