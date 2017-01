El actor Santi Rodríguez hunde más a Belén Esteban: "En '¡MQB!' estaba frita por lo que tomaba"

Parecía que la polémica de Belén Esteban como (injusta) ganadora de '¡Más que baile!' en Telecinco ya había terminado, pero no. El actor Santi Rodríguez ha recordado aquella época y el estado en el que se encontraba la mal llamada 'princesa del pueblo'.

En 2010, Belén Esteban ganó 'Más que baile'. Seis años después, el 29 de noviembre de 2016, Toni Cruz y Josep María Mainat, miembros de La Trinca y productores de Gestmusic, la empresa que creó el formato (así como 'Operación Triunfo'), declararon que la colaboradora de 'Sálvame' no solo no sabía bailar sino que no iba a los ensayos y tuvieron que darle un premio de ‘consolación' a Edurne, la que realmente se merecía ganar el concurso.

Durante semanas, ‘Sálvame' aprovechó las declaraciones de Cruz y Mainat para crear contenido e incluso Belén Esteban les respondió enfadadísima alegando que en 2010 estaba enferma (por su drogadicción) y que estaba mal remover aquello.

Parecía que todo estaba calmado pero el 7 de enero de 2016, Santi Rodríguez, quien ejerció de jurado en la edición de ‘MQB' que ganó Belén Esteban, revivió el tema en el programa de "Al loro" de Radio Marca Barcelona con Jordi Anjauma.

El actor, famoso por interpretar al Frutero de ‘Siete vidas' (Telecinco) declaró:

Fue una época en la que estaba 'frita' por lo que tomaba. Entonces no iba en condiciones a los ensayos. Pero eso es de dominio público...

Recordemos que la propia Belén Esteban ha reconocido públicamente que se "metía" antes de salir a bailar en el programa.

Pero Rodríguez, lejos de hacer leña del árbol caído, se mantuvo prudente en sus declaraciones y dijo:

No es que bailara mal, es que no sabía bailar. Pero de eso ella no tiene culpa. Si le añades que no aprovechaba los ensayos, porque (...) en la cadena tenía mucha actividad por aquel entonces... Llegaba y por lo visto me contaban que en mitad de ellos tenía que grabar a lo mejor un anuncio de la tele. A la pobre es que no la dejaban.

Y sobre el premio especial del jurado que le dieron a Edurne, el actor declaró: