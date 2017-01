Los chistes sobre el tacaño de Iker Casillas y las críticas a Trump hacen que Bertín respire

Tras los dos especiales navideños que decepcionaron a nivel de audiencia, el 9 de enero de 2016 ‘Mi casa es la tuya' arrancó su tercera temporada en T5 siendo líder del prime-time y con tres estrellas internacionales: el cocinero José Andrés, Alejandro Sanz y Antonio Banderas.

La reunión de Antonio Banderas, Alejandro Sanz y José Andrés -españoles que triunfan internacionalmente- dio el liderazgo de la noche del 9 de enero de 2017 a Bertín Osborne, que anotó un 17,2% para Mi casa es la tuya. Es decir, que subió dos puntos con respecto a los dos especiales navideños de las semanas anteriores.

Aquella fue una noche de estrenos y Telecinco ganó por goleada. En Antena3, la nueva temporada de ‘Casados a primera vista' pinchó con un 10.9% , y a Luján Argüelles y su nuievo ‘Tú yo y mi avatar' en Cuatro tampoco le fue muy bien (un 6,5% en Cuatro)

Peor como decíamos, Bertín Osborne volvió a ser el triunfador del prime-time aunque con datos más bajos que los que hizo en su primera temporada en T5.

Un 17,2% no está nada mal pero hay que tener en cuenta que la competencia no era muy dura y que los tres invitados de la noche eran personajes de primera fila. En realidad fueron cuatro pero Iker Casillas, fue entrevistado por vídeo conferencia.

Con el arranque del nuevo año, Bertín Osborne comienza la búsqueda de la que será su nueva residencia familiar en Madrid. Esta primera entrega, en la que Bertín reúne a Antonio Banderas, Alejandro Sanz, Iker Casillas y José Andrés se desarrolla en un espectacular chalet con piscina, dos plantas y un diseño moderno.

Suponemos que esta va a ser la tónica de la temporada: Cada programa se grabará en una casa distinta hasta que Bertín y su mujer den con la adecuada.

Y hablando de la casa, una de las anécdotas de la noche llegó cuando Antonio Banderas, tras escuchar un chirrido en la cocina, le dijo al presentador:

Pero el momentazo fue ver cómo Alejandro Sanz se burlaba de Iker Casillas, que entró en el programa por video conferencia, a costa de su fama de tacaño:

Y por su parte, José Andrés, considerada una de las 100 personas más influyentes en EEUU, confesó que ya ha tenido problemas con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump

Yo estaba abriendo un restaurante en uno de sus hoteles, y entonces apareció con un discurso muy malo sobre los hispanos".

Hablé con él durante 10 minutos, y le dije que estaba abriendo un restaurante con un latino, y que todos mis trabajadores lo eran. Le pedí que cambiara el discurso, y como no lo hizo, le dije que no iba a montar mi restaurante en uno de sus hoteles.

Me puso una demanda judicial. He tratado de arreglarlo con él a las buenas, pero no ha querido, y así estoy, siendo un inmigrante que ha tenido un problema con el presidente de los Estados Unidos".