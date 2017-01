Pedroche se la pega a base de bien con su nuevo y sosísimo programa

Cristina Pedroche no es infalible. Como nadie en la televisión. Se supone que todo lo que hace triunfa, pero no. El martes 11 de enero de 2017 estrenó ‘Tú sí que sí' en laSexta y alcanzó un mediocre 5.7% de share. Y es que, un presentador de moda no es suficiente si el programa es malo.

La del martes 11 de enero de 2017 fue una noche difícil, muy competitiva. Telecinco apostó por su segunda gala de ‘GH VIP 5' en la que entraba Terelu Campos.

Antena3 estrenó ‘Pulsaciones', su nueva y estupenda serie creada por Emilio Aragón.

Y laSexta sacó a la luz una de sus apuestas de la temporada, ‘Tú sí que sí', la nueva oportunidad como presentadora de Cristina Pedroche.

Pues bien, quien se llevó la palma fue Antena3. La ficción arrancó líder de la noche, con un 17,1% y 3.011.000 espectadores.

En segundo y preocupante lugar, ‘Gran Hermano VIP 5' con un 14,1% y 1.769.000. Es una pena que el reality de Telecinco no termine de cuajar ya que tiene un casting estupendo. Esto nos hace pensar que el público se está cansando ya de los realities.

Y por último, ‘Tú sí que sí' pinchó con un 5,7% de cuota de pantalla. Se veía venir. El programa es una copia descarada de ‘Tu sí que vales'. Tanto que roza lo ofensivo. Desde el nombre hasta el funcionamiento, todo es igual que en el show de Telecinco.

El papel de Pedroche es casi anecdótico. Sólo sirve como reclamo publicitario pero el producto es tan mediocre, tan poco lucido, que la de Vallecas no ha podido hacer nada por él.

Lo único destacable es la presencia de Silvia Abril como miembro del jurado. Esa sí que es un gran valor de Atremedia. Lástima que sus gracias y sus chistes tampoco sean suficientes.