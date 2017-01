Sandra Barneda confiesa su mal rollo con Boris Izaguirre: "Me puso a caldo"

Sandra Barneda es otra que tiene fama de crearse bastantes 'enemigos' dentro de la profesión. Tras Jorge Javier Vázquez, le ha tocado el turno a Boris Izaguirre.

En una entrevista para Diez Minutos, realizada por la periodista Rosa Villacastín, Sandra Barneda confesó estar dolida con Boris Izaguirre por la forma en que el escritor y colaborador reaccionó cuando la presentadora dijo en televisión que era lesbiana.

Me sorprendió un artículo que escribió en El País poniéndome a caldo.

Recordemos que la salida del armario de Barneda fue por fases. Primero dio un discurso en el ya desaparecido programa de Telecinco, 'Hable con ellas', en el que defendía la libertad de expresión de cada uno y alentaba a que no existieran los "armarios". Eso sí, la presentadora no se declaró lesbiana oficialmente en ningún momento, aunque lo hizo más tarde en internet.

Y volviendo a la entrevista de Diez Minutos, Barneda lamentó que hubiese:

Una ola en mi contra, porque los hombres en esto también llevan más camino recorrido.

Viniendo de Boris no lo entendí, pero bueno hay periódicos que me sacaron del armario hace tiempo.

Entiendo que es importante que las personas que estamos en el escenario de la vida, y de la misma manera que yo me he pronunciado de política y otros temas, ¿por qué no voy a hacerlo a nivel de orientación sexual cuando todavía existe tanta injusticia?

Barneda se refería a un artículo que escribió Boris Izaguirre en El País justo después de su confesión en 'Hable con ellas'.

En el mencionado texto, el escritor venezolano juzgó la supuesta 'salida del armario' de Barneda: