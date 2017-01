Chelo Gª Cortés por fin tira la toalla en 'Sálvame' por 'culpa' de Paz Padilla: "¡No me compensa estar aquí!"

¿Qué hace Chelo García Cortés en 'Sálvame'? Eso es lo que se preguntan muchos, incluso ella misma. El 12 de enero de 2017 la colaboradora amenazó con irse después de un comentario de Paz Padilla.

La presentadora fue la que encendió la mecha pero el problema viene de atrás. Y es que ese 12 de enero de 2017 volvió a suceder lo de siempre: Que hasta las seis y cuarto de la tarde, Chelo García Cortés no abrió la boca.

Ya es un 'running gag' del programa, llamarle la atención a la periodista por su casi nula participación pero aquel día, a Chelo no le hizo gracia, sobre todo después de que Paz Padilla dijera:

Si yo fuera directivo de Telecinco me plantearía si compensa contratar alguien que hable tan poco en un programa.

Con razón dicen que Padilla se lleva mal con todos sus compañeros....

El caso es que Chelo le respondió:

Yo hablo poco, pero al menos, hablo bien, no como otros.

Pero el conflicto se recrudeció cuando Padilla le transmitió a Chelo lo que le había dicho el director del programa:

Lo que me han dicho los directores es que hablas poco, pero que les compensa que estés aquí

Entonces, García Cortés se fue del plató, muy nerviosa, y dijo:

A lo mejor es a mí a la que no compensa estar aquí, con este pitorreo.

El resto de colaboradores corrieron a consolar a Cortés y, al final, esta volvió pero, de nuevo, no abrió la boca.

Entendemos que a Cortés le cueste participar en el programa, no todo el mundo vale para 'Sálvame' pero si no quiere estar, si no está cómoda, que se vaya o que entre el juego. Esta señora está cobrando por no trabajar. Es así de simple.