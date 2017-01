Cristina Cifuentes hace de Risto y se merienda 'amorosamente' a Mejide

El 15 de enero de 2017 se entrenó en Cuatro el regreso de Risto Mejide a Mediaset, ‘Chester in love', una nueva vuelta de tuerca (inútil y repetitiva) de su anterior ‘Viajando con Chester' en cuya primera entrega se sentaron Cristina Cifuentes, Nacho Vidal y Miguel Poveda para hablar del amor.

Al final, Risto Mejide ha pasado por el aro, se ha vendido. Tras abandonar Medisaet por, según el grupo, pedir más dinero por su famosos programa de Cuatro, ‘Viajando con Chester', y fracasar en Antena3, el publicista y presentador ha vuelto al grupo de Fuencarral con ‘Chester in love' , un programa idéntico al anterior pero, se venda como se venda, más centrado en el morbo que en el interés que puedan tener los personajes.

En ‘Viajando con Chester', Mejide acorralaba e interrogaba a sus invitados sobre su vida y milagros, ahora en ‘Chester in love', hace lo mismo pero centrado, supuestamente, más en la vida sentimental de los personajes, es decir, en el morbo.

Se supone que ahora Risto se olvida de las biografías al uso y se para en cuestiones más genéricas. Según anuncia el programa: "Lo importante no es tu biografía. Es la manera que tienes de escribirla". Chorradas, una mera excusa para vender lo mismo con distinto nombre.

'Chester in love' es el Chester de toda la vida, teñido de morbo, si es que ya no lo estaba antes. La única diferencncia es que ahora, toda la entrevista girará a un mismo tema: Amor, dinero, sexo...

Además, cada invitado podrá recibir la visita inesperada de un dinamizador de la conversación. Un ponente especializado en el tema del que se trate, cuyas ideas podrán coincidir (o no) con la de Risto o las de su acompañante.

Esta nueva táctica provocó que una de las invitadas del estreno de Chester in love, Cristina Cifuentes, diese la vuelta a la entrevista de forma magistral.

Los tres entrevistados de la noche- el actor porno Nacho Vidal, el cantante Miguel Poveda y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes- tuvieron que hablar del amor en todas sus formas peor fue ella la que se llevó el gato al agua.

Y es que fue Cifuentes la que interrogó al presentador y comenzó diciéndole:

Me di cuenta al minuto de que detrás de esas gafas oscuras de Risto había una persona mucho más interesante que ese que se empeñaba en demostrar que era un poco capullo

Y tras esto, Cifuentes quiso que Mejide le contase sobre su nueva parjea, Laura Escanes:

Me interesa que me cuentes tú también, que estás enamorado hasta la médula, el cazador cazado, a mí me encanta verte así, y tienes una chica guapísima, es brutal y supongo que será todavía más guapa por dentro

Y sobre sí misma y sus relaciones, la política confesó:

El amor tiene una parte importante de química, pero eso es atracción física. El sexo es algo muy diferente al amor, existe el sexo sin amor, hay amor sin sexo, y cuando hay amor y sexo es muchísimo mejor. Uno se debe rodear de gente que le da buen rollo. No puedo llegar a entender las relaciones abiertas, pactadas con varias personas, pero no lo juzgo moralmente, me parece que cualquier persona puede hacer lo que quiera con su vida siempre y cuando no haga daño a otras personas

Yo llevo casada desde el 88, 28 años, he duplicado la media. Yo sé que el amor para toda la vida existe, lo he visto en casa de mis padres, se quisieron hasta el final, no les vi discutir ni una sola vez. Pero esto ocurre muy pocas veces, en las películas y a mis padres

A esto, Risto añadió:

Lo de estar enamorado o no es una pregunta muy complicado. Posiblemente en la misma manera que tú, no.

Ella reflexionó y dijo: