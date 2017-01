Desesperada porque no la echen, Paz Padilla carga contra Jesús Mariñas

Tras un artículo escrito por Jesús Mariñas en el que aseguraba que Paz Padilla iba a abandonar ‘Sálvame', la presentadora se ha puesto seria y ha desmentido a su colega.

El 15 de enero de 2016, La Razón publicó un artículo firmado por Mariñas en el que aseguraba haber hablado con Paz Padilla y que iba a abandonar su puesto de presentadora en ‘Sálvame'. --"Buscan hundirme"--

Según Maríñas, Paz, en exclusiva, le confesó cosas tales como:

No entiendo lo que está pasando ni esta persecución (de la revista Lecturas, que aseguró que Paz se llavaba mal con sus compañeros). No conozco al director ni a nadie que trabaje allí. A lo mejor hice algo mal sin enterarme. Sólo así me lo explico Quieren hundirme. No sé qué pasa. De entrada, no es que me lleve mal o no me entienda con el equipo. Sólo son mis compañeros de trabajo. Ni salimos juntos ni vamos a cenar. Siempre he mantenido ese distanciamiento, el mismo con el que hace 20 años decidí no conceder entrevistas. Por eso me dolieron las fotos que me robaron" "Hago mi trabajo lo mejor que sé. Pese a todo, estoy muy a gusto en 'Sálvame'. Sé dónde estoy y conozco a los colaboradores en lo bueno y en lo malo. Son muy distintos y eso es otro acierto del programa. Lidio como puedo. Qué voy a decirte a ti, que estuviste con nosotros

PAZ PADILLA SE PONE SERIA

Puede que sea todo falso, que sean sólo rumores pero lo que ve el espectador es precisamente que paz Padilla no se lleva bien con nadie de ‘Sálvame'. Eso es un hecho. Y que no digan que los ‘roces' y las ‘broncas' son cotidianos y normales en todos los trabajos. Ninguno de los colaboradores se atrevería hablarles así ni a Jorge Javier Vázquez ni a Carlota Corredera.

El caso es que el lunes 16 de enero de 2017, Padilla, en ‘Sálvame', se puso seria y habló del mencionado artículo de Jesús Mariñas en ‘La Razón'. Para empezar, la presentadora reconoció haber hablado con él pero no haberle dicho las cosas que él había publicado.

Mariñas me quiso preguntar ciertas cosas en las que no entré. Creo que el teléfono no se escucharía bien, yo le escuchaba perfectamente a él.

Ha puesto titulares que yo no he dicho en mi vida ni los diré. Si algo tengo muy claro es que me encanta 'Sálvame' y soy muy feliz aquí. El único cambio que va a haber es que Jorge vuelve, y cuando lo haga hará los programas mientras no tenga prime time y yo los demás, tal como hacíamos antes. Seguiremos estando papá y mamá. Y Carlota, por supuesto

¿Perdón? ¿Cómo se come esto? Se supone que Paz sustituye a Jorge Javier cuándo este hace un prime-time (los viernes y, si presenta algún reality, los jueves). El decir, dos días a la semana. Si Carlota Corredera (que hasta ahora sustituía a Paz) entra en la ecuación, por narices le van a quitar días a Padilla. O sea, que no es todo como antes.

En su discurso, Padilla, muy amable, se controló y rogó:

Por favor os lo pido, no hagáis que pierda mi confianza en mis compañeros ni la prensa", ha pedido

No podemos vivir así, no me metáis en líos. No me voy de ‘Sálvame'. Aqyuí estoy muy a gusto con mis compañeros. Soy muy feliz. El programa es lo que es, todo se soluciona aquí.

Y por último le mandó un mensaje a Mariñas: