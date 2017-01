Cristina Pedroche la lía parda criticando a A3 y sacando "pecho" contra las feministas

Se la habrá pegado con su nuevo programa 'Tú sí que sí' (laSexta) pero Cristina Pedroche sigue siendo el mayor reclamo de Atresmedia. Eso sí, no siempre entra en el juego y el 17 de enero de 2017, la lió muy parda en 'El Hormiguero'.

Ese día, el programa presentado por Pablo Motos consiguió ser lo más visto de la jornada con un 17,2% de share y casi 3,5 millones de espectadores. El secreto de tanto éxito: la visita de Cristina Pedroche.

La colaboradora de Zapeando demostró no tener pelos en la lengua y para empezar, criticó algunas decisiones de la cadena que le paga.

Pedroche habló de sus últimas campanadas en A3, en aquellas que lució ese vestido-bañador tan polémico. La presentadora confesó que lo que no le gustó de aquella noche fue un jarrón colocado justo frente a ella que le tapaba casi todo el cuerpo:

Eso es horrible, un jarrón con una máscara horrible. Yo me he planteado, es que no sé... si es que a Antena3 le pagaban porque saliera esa máscara tan fea allí