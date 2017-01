Así será 'La Peste', el 'Juego de Tronos' español que costará 10 millones de euros

El 17 de enero de 2017, Periodista Digital asistió en Sevilla al inicio de rodaje de 'La Peste', la gran serie con la que Movistar + quiere competir con otros grandes como Netflix o HBO.

Convocados a las 07.15 de la mañana, un grupo de periodistas viajamos, el martes 17 de enero de 2017, a Sevilla, con vuelta ese mismo día a eso de las cuatro de la tarde. Un viaje express y agotador para asistir a un evento que prometía mucho.

La presentación del inicio de rodaje de una serie es algo que se suele hacer para hacer ruido, para que se hable del producto meses o incluso años antes del estreno. Pero este caso era especial.

'La Peste' es el buque insignia de la producción propia de Movistar +, la manera que tiene el canal de pago de Telefónica para competir contra la nueva y poderosa competencia de plataformas como Netflix o HBO.

Aunque Movistar+ pretende emitir 10 ficciones propias en 2018 y cuatro en 2017, a partir de septiembre, 'La Peste' es, sin duda, su punta de lanza, su plato fuerte.

'La Peste' es un thriller en seis capítulos de 50 minutos que transcurren en la esplendorosa Sevilla del siglo XVI durante un brote de peste, coincidiendo con el inicio de la decadencia de una de las ciudades más importantes y ricas de la época.

'La Peste' es un proyecto ambicioso en el que contamos con el mejor talento de nuestro país y meticuloso al máximo en cuanto a veracidad y reconstrucción de la época y los personajes.

Además del talento que está detrás, nos encantó la originalidad de la idea. No encontramos referentes similares en ninguna otra serie.

Para hacerla como se merece, contamos con un presupuesto de 10 millones de euros', informó Domingo Corral, director de Ficción Original de Movistar+.

La gran apuesta de ficción propia de Movistar+ con la colaboración de Atípica Films es una idea original de Alberto Rodríguez (ganador del Goya al mejor director por 'La isla mínima' y artífice de 'El hombre de las mil caras',nominada a 11 premios Goya2017) con guion de Rafael Cobos (ganador del Premio Goya al Mejor Guion por 'La isla mínima'), contará con profesionales con una brillante trayectoria cinematográfica recompensada con numerosos galardones como los Premios Goya®.

Entre ellos, Pepe Domínguez (director de Arte); Pau Esteve (director de Fotografía); Fernando García (Vestuario); Yolanda Piña (Peluquería y Maquillaje), Juan Ventura (supervisor de Efectos Digitales), Julio de la Rosa (Música), Manuela Ocón (directora de Producción) o José Manuel García Moyano, (director de postproducción).

José Antonio Félez, productor ejecutivo y director de Atípica Films aportó más datos sobre la dimensión de esta gran producción.

'La Peste' es una compleja maquinaria: un equipo técnico de más de 200 profesionales, 100 actores, 2000 figurantes, más de 250 secuencias, 130 localizaciones... Para abordar una producción así es necesario tener un gran soporte, el que Movistar + nos está prestando. Desde hace años, Alberto y yo veníamos fantaseando con la idea de hacer una película cuya acción transcurriera en la deslumbrante Sevilla del siglo XVI. Cuando hace casi dos años Domingo Corral se puso en contacto conmigo interesado en ver si podíamos encontrar una idea para hacer una serie con Alberto aquel sueño empezó a convertirse en realidad.

Alberto Rodríguez, director y co-guionista de 'La Peste', añadió:

Lo más interesante de la serie es ver la Sevilla del siglo XVI tratando de que toda la ficción sea coherente con el pensamiento de ese tiempo y no del siglo XXI. Los personajes se comportan como lo harían en esa época y no los juzgamos. Son las reglas de un tiempo distinto en el que las cosas se organizaban de otra forma. En cierto modo es un paseo por la Historia a pie de calle.

PACO LEÓN, EL PROTAGONISTA

En la presentación se dio a conocer el elenco protagonista, encabezado por Pablo Molinero (curtido en el teatro como co-director artístico del grupo teatral Los Corderos, con incursiones en el cine -'Terrados', 'Exaneta' entre otras-) , Paco León ('Kiki, el amor se hace', 'Aída'), Manolo Solo ('La isla mínima', 'B, la película'), Sergio Castellanos ('Los protegidos', 'Toledo'), Patricia López Arnáiz ('El guardián invisible', 'La herida') y la debutante Lupe del Junco. Tomás del Estal, Paco Tous, Cecilia Gómez y Antonio Gil completan el reparto principal.

Sí, puede que el reparto no sea de campanillas. Sólo Paco León es el único conocido pero la serie no pretende venderse por su casting. No le hace falta.

¿DE QUÉ TRATA 'LA PESTE'?

En la segunda mitad del siglo XVI, Sevilla era la metrópoli del mundo occidental. Puerta de acceso de América en Europa. Ciudad donde la riqueza florecía con facilidad gracias al comercio internacional, al oro, la plata; a la convivencia de nacionales y extranjeros: cristianos, judíos conversos, moriscos, esclavos, libertos, pícaros, ladrones, prostitutas, nobles y plebeyos. Pero también era una ciudad de sombras por la desigualdad, las hambrunas y epidemias.

En medio de un brote de peste, varios miembros destacados de la sociedad sevillana aparecen asesinados. Mateo, condenado por la Inquisición, debe resolver esta serie de crímenes diabólicos para lograr el perdón del Santo Oficio y así salvar su vida.

Una investigación a vida o muerte en un entorno de represión pública y hedonismo privado; de misticismo y caos; de conventos relajados y burdeles reglamentados; de cárceles como escondite; de hospitales como tumbas; de traiciones y lealtades.

EL DIRECTOR DE TELEFÓNICA: "ME MOLESTA QUE NOS COMPAREN CON NETFLIX"

Pero, sin embargo, la gran 'estrella' de la rueda de prensa fue Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España, quien comenzó vendiéndonos las virtudes y el futuro de su televisión de pago:

Nuestra ambición es convertirnos en una televisión que llegue al corazón. Queremos crear una televisión de referencia en la que puedas encontrar todo lo que te gusta, cuando quieras y como quieras. La televisión, junto con las redes de fibra y red móvil son los pilares de nuestra estrategia, disponer de la mejor propuesta de televisión dentro de Fusión nos permite incorporar a nuestra oferta convergente un elemento diferenciador único y proporciona un valor adicional a nuestra red.

Preguntado sobre el mercado de la televisión de pago, Gilpérez ha comentado que 'La apuesta de Telefónica por la televisión de pago ha dinamizado un mercado que estaba estancado, con una media de penetración muy por debajo de la media europea. En España ya estamos en un 33%, pero aún estamos lejos de otros países, lo que nos hace pensar que hay mucho camino por recorrer. Nuestra contribución a este crecimiento es significativa, ya que contamos con 3,7 millones de clientes y una cuota de mercado del 66%

Pero con respecto a la llegada de competidores internacionales tales como Netflix o HBO, Gilpérez fue tajante y dijo: