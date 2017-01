¡Chicote, no sufras!: Las razones por las que las acusaciones contra él no se sostienen

Chicote y su 'Pesadilla en la cocina' han vuelto a ser objeto de críticas y rencores. Dos empresarias protagonistas del programa amenazan con poner una demanda por el trato recibido pero las acusaciones no se sostienen.

Todo estalló el 18 de enero de 2017. Sole y Manoli, propietarias de dos de los restaurantes que han pasado por 'Pesadilla en la cocina' (laSexta), son las cabecillas de una alianza que busca 'socios' para denunciar a Alberto Chicote por el trato que, según ellas, han recibido del programa que presenta el popular chef.

Según ellas, ya son 22 los empresarios 'afectados' por el programa que se van a asociar para tomar medidas legales.

Según denunciaba Manoli en la Opinión de Zamora:

Nunca haremos una denuncia individual, pero tenemos derecho a asociarnos y formularla de forma conjunta, porque a la comida irán abogados

Tal y como narra el mencionado medio, el proyecto de asociación se gestó precisamente en Zamora, a raíz del polémico programa #PesadillaZamora, en el que la propietaria del Café Zamora, Sole Álvarez, dejó que el chef Chicote abandonara el rodaje sin realizar la acostumbrada reapertura.

Manoli ha insistido en que el objetivo es:

Reunir a todas aquellas personas que hayan pasado por lo mismo que nosotros: por qué unos negocios funcionaban y otros no, por qué a unos se les montaba un local impresionante y a otros no se nos tocaba la cocina, promesas incumplidas, vejaciones.

Al final, en el programa sólo se puede lucir Chicote, no se nos enseña nada de cocina y firmas un contrato que si incumples te obliga a pagar una indemnización que te arruinaría toda la vida

LAS INCONGRUENCIAS

Resulta curioso que Manoli, la impulsora de esta propuesta, fuese una señora a la que vimos amenazar a sus empleados y que el suyo fue el único programa en que Chicote abandonó.

También hay que aclarar que los dueños de restaurantes que acuden a 'Pesadilla en la cocina' están en bancarrota y ven en la televisión una solución desesperada para sobrevivir.

El programa les hace una reforma y les da unas pautas en los pocos días en los que se graba. Eso lo saben ellos y el espectador. Es imposible que soluciones todos sus problemas.

Quejarse de 'Pesadilla en la cocina' es como si los participantes de 'First Dates' denunciasen al programa porque no han encontrado el amor. Es televisión, no una fábrica de milagros.

¿Por qué se quejan ahora, varios meses o incluso años después de la emisión? ¿Acaso no sabían cómo es 'Pesadilla en la cocina', un programa que lleva varios años en emisión?

LA SEXTA SALE EN DEFENSA DE CHICOTE

Ese mismo miércoles día 18 de enero de 2017, laSexta y Warner Bros ITV decidieron lanzar un comunicado en defensa de Pesadilla en la cocina