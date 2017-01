Jordi González se avergüenza de la audiencia de 'GH VIP 5' ante un Toño Sanchís expulsado y rabioso

España es 'belenista.' Esto quedó claro el 19 de enero de 2017 cuando Toño Sanchís fue expulsado de 'GH VIP 5' con el 75,97% de los votos. Eso sí, el representante de Belén Esteban no aprende y se fue liándola muy parda.

Lo más grave de todo es que 'GH VIP 5' ya si que no tiene ningún tipo de interés. Si se hablaba del reality hasta ahora era por la presencia de Sanchís.

Y no porque el representante diese juego dentro de la casa (que no era el caso) sino porque, en el exterior, se seguía pronunciando su nombre gracias a su disputa con Belén Esteban (a la que, supuestamente, le ha quitado una cuantiosa cantidad de dinero).

Ahora, sin Sanchís, el concurso es un soberano aburrimiento. No hay ni un solo personaje que provoque conflictos. Se supone que, ahora, el malo es Alejandro Abad pero no tiene categoría para eso.

Eso sí, Toño se fue a casa siendo él mismo: soberbio, retorcido, teatrero y vengativo.

TOÑO SANCHÍS LA LÍA PARDA CON TUTTO

Comencemos por el momento en el que, en la sala de expulsiones, dio un discurso populista y nada creíble a favor del también nominado Tutto.

Sanchís dijo que Tutto era una persona muy especial y que le parecía completamente injusto que a su familia se hubiese quedado sin casa por culpa de un desahucio.

Pero claro, cuando Toño se enteró que su compañero no era la estrella musical que les ha hecho creer a todos, se quedó helado y pensó que lo del desahucio también era mentira, aunque el presentador, Jordi González, le dejó claro que no, que Tutto sólo había mentido con que era famoso, que el resto era cierto.

Toño fue expulsado y cuando le tocó el turno de despedirse de sus compañeros, le dijo a Tutto:

Es decir, descubrió ante todo el mundo el secreto de Tutto haciendo que el programa tenga que cambiar de estrategia ante el concursante anónimo que pretendían colar como famoso.

Se supone que Toño cometió un error, pero es imposible ser tan torpe. La teoría es que quiso morir matando y hundir al programa.

JORDI GONZÁLEZ SE AVERGÜENZA DE LA AUDIENCIA DE 'GH VIP 5'

Retrocedamos un poco, hasta el momento en el que Toño llegó al plató de 'Gran Hermano VIP 5'. El representante sólo tenía una preocupación en mente: ¿Cuánta audiencia estaba haciendo el reality?

Suponemos que Toño quería saber si gracias a él el concurso era un éxito tal y como lo fue con Belén Esteban hace dos años, pero no es así. De hecho, esa está siendo la edición menos vista del reality.

El caos es que Toño el preguntó a Jordi:

González no sabía dónde meterse y cambió rápidamente de tema:

TOÑO LLORA Y ATACA A BELÉN ESTEBAN: "ME SUDA UN PIE"

Y por supuesto, durante su entrevista, Toño montó su numerito habitual muy poco creíble.

El representante pudo ver el vídeo de las nominaciones y escuchó atentamente las explicaciones de sus compañeros mientras le puntuaban.

Después de saber lo que todos opinan de él, Toño Sanchís aseguró que no se había llevado una decepción porque solo le dolería que Tutto o Alejandro le hubieran nominado.

Dijo antes de romper a llorar y salir corriendo hasta la grada para besar a Lorena.

Luego, por supuesto, también vio cómo en 'Sálvame' le ponían a parir incluso Belén Esteban. Toño, muy chulesco dijo:

Sé el machaque que se me habrá hecho desde un programa pero es que me da igual, yo a esa gente ni la veo. Esa persona (Belén Esteban) me suda un pie, me es indiferente, afortunadamente en mi vida la tengo tachada. No he hablado de ella en la casa y no voy a hablar aquí. Yo donde hablaré será en un juzgado y donde la pondré firme será en un juzgado.