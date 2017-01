Numerito en 'Sálvame' al saber que Kiko Hernández ya es padre: ¿cuánta pasta le ha costado?

Kiko Hernández ya es padre gracias a un vientre de alquiler. Las mellizas, Abril y Jimena, se han adelantado y el colaborador ha viajado de urgencia a EEUU para conocer a sus hijas.

Se podría decir que Kiko Hernández 'vendió' a sus hijas, o al menos su paternidad, antes de que nacieran (no es malo, lo hacen muchos famosos cuando anuncian embarazos).

Lo hizo hace meses en el ‘Deluxe', cuando informó que iba a ser padre de mellizas gracias a un vientre de alquiler que había contratado en EEUU.

Todo estaba previsto para febrero de 2017 pero las niñas ya están en este mundo. Kiko Hernández se despertó el 19 de enero de 2017 con la mejor de las noticias: sus hijas, Abril y Jimena, habían nacido. El colaborador confesó que está "feliz" y voló inmediatamente a Estados Unidos, donde han nacido las pequeñas.

Esa tarde del 19 de enero de 2017, en 'Sálvame', Paz Padilla dio la noticia y todo el mundo se puso de pie y a aplaudir. Incluso Mila Ximénez rompió a llorar en directo. Todo demasiado histriónico, largo y morboso.

¿CUÁNTO LE HA COSTADO A KIKO HERNÁNDEZ SER PADRE?

Pero la gestación subrogada no es barata. Kiko Hernández no ha sido el único famoso que ha optado por este método: Ricky Martin, Tamara Gorro, Jaime Cantizano o el productor de La Fábrica de la Tele, Adrián Madrid.

Tal y como recoge el portal Informalia: Mientras que en Ucrania el proceso cuesta entorno a los 50.000 euros y en México a los 60.000, en Estados Unidos puede alcanzar la cifra de 120.000 euros, que deben repartirse entre la agencia que lleva a cabo el proceso y la madre gestante.

Pero traer vida al mundo tiene muchos más gastos, y qué decir si vienen dos, como en el caso de Kiko. Por ejemplo, la habitación. Hernández desveló que su madre y su hermana la decoraron en rosa, una "cursilería no me gusta, parece que estamos en los mundos de Yupi".

Finalmente, el colaborador de Sálvame confió en unos grandes almacenes (los mismos que decoraron su casa cuando la compró) para hacer una coqueta habitación gemelar en color hueso. ¿El precio? Hay varias opciones, pero ya sea un pack ahorro con bañera, cajones, nórdico y protector blanco incluido o dos individuales con cambiador incorporado, podrían ser unos 1.200 euros en total.

Además, necesitará un vigilabebés, bañeras, hamacas, armarios para guardar ropita, carricoches, sillitas adecuadas para el vehículo en el que viajen y parque de juegos, por no hablar de pañales, biberones, chupetes, leche y un sinfín de cosas más. Un cálculo estimado en unos 5.000 euros para empezar.

Por otro lado, y según el mencionado medio, Kiko va a contratar a alguien para que cuide de sus pequeñas. Dos enfermeras, en un horario laboral nocturno desde las 8 hasta las 12 horas, suelen cobrar de 85 a 100 euros la noche, dependiendo de la agencia. Y dado que son mellizas, el tiempo de este trabajo suele durar de dos a tres meses. Si hacemos cuentas, los primeros pasos de las niñas le costarán al presentador más de 9.000 euros.

Y por último, el viaje a California para recoger a sus pequeñas. El deseo de Kiko era estar presente en el parto, pero éste se ha adelantado y finalmente no ha podido ser.

No obstante, el ex gran hermano viajará a Estados Unidos con su "familia y amigos", un billete de avión que ha podido alcanzar la cifra de hasta 800 euros por pasaje. Por último su estancia en Estados Unidos, ya que los papeles de las niñas no estarán en orden hasta 15 o 20 días después de su nacimiento. Hotel, comidas, transportes... Unos 3.000 euros más.

En definitiva, si sumamos todos estos gastos obtenemos un total (siempre aproximado y generalizado) de 140.000 euros.