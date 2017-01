Dolor y desconsuelo de los famosos y amigos tras la muerte de Bimba Bosé

Bimba Bosé ha fallecido este lunes 23 de enero de 2017 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid a los 41 años. Nada más conocerse la noticia, muchos rostros famosos han compartido su dolor en las redes sociales.

La cantante, modelo y actriz, llevaba dos años luchando contra el cáncer de mama. Tenía metástasis hasta en los huesos como había confirmado ella misma.

Hija de Lucía González Bosé (Madrid, 19/08/1957) y su primer marido, Alessandro Salvatore (fallecido en octubre de 2008), nieta materna del torero Luis Miguel Gonzalez Lucas "Dominguín" y de la actriz Lucia Bosé, y sobrina del famoso cantante, Miuguel Bosé. Bimba saltó a la fama como modelo de la mano de su buen amigo el diseñador David Delfín.

Más tarde se centró en la música trabajando en su propio sello discográfico y formando parte del grupo The Cabriolets.

También participó en varias películas tales como ‘El cónsul de Sodoma' o la reciente ‘Julieta' de Pedro Almodóvar.

Pronto, Bimba se convirtió en un icono artístico y fue musa de multitud de diseñadores y fotógrafos.

Su última participación televisiva fue en el programa de T5, ‘Levántete All Stars', en el que fue finalista.

Nada más saberse la noticia, en Twitter proliferaron los mensajes de dolor y apoyo a los amigos y familiares de Bimba Bosé. Fueron muchos los famosos que utilizaron la conocida red social para rendirle homenaje a la modelo.

BIMBA QUERIDA, estés donde quieras, te mando un abrazo muy sorico. Me dejas triste x lo extraordinaria que fuiste siempre conmigo 💜

Me entero por @saulortizs q ha muerto Bimba Bosé. Qué palo. Demasiado joven. No words. Ejemplo de lucha y coraje hasta el final.

Querida Bimba @bimbasecas Te has ido pero jamás te irás de los corazones de los amigos que te hemos querido.

❤️️Hasta siempre #BimbaBose ❤️️ Has sido y seguirás siendo ÚNICA!

Hermosa @bimbasecas Me quedo con esta sonrisa tuya a la vida!! D.E.P 😢 pic.twitter.com/LZ4D577pU4

No la conocí en persona, pero siento una enorme pena por el fallecimiento de Bimba Bosé. Hasta siempre. ❤ pic.twitter.com/dcJG93SNL1

No... no... No puede ser... https://t.co/qNVETWZY2a