Risto la lía parda contra un paparazzi invitado a su programa: le humilla y le echa del plató

Risto Mejide no puede evitar querer ser él el protagonista de sus programas en vez de sus invitados. Esto es lo que pasó el 22 de enero de 2017, cuando apareció en 'Chester in love' un paparazzi al que humilló sin miramientos.

Ese programa estuvo dedicado a la fama, y para ello, Risto invitó a Belén Esteban, al político Gabriel Rufián y a Mónica Cruz. Durante la última entrevista emitida, se vivieron momentos de lo más incómodos. La actriz se quejaba del trato que había sufrido por parte de los periodistas:

Para darle la réplica, el programa invitó como ponente al paparazzi Enric Bayón, que le dijo a la hermana de Penélope Cruz:

Mónica Cruz, por su parte, fue muy educada en su respuesta, alegando que ella sólo pide respeto por su hija.

Pero le llegó el turno a Risto, quien se despachó con el paparazzi al decirle:

Hacía mucho tiempo que quería tenerte delante. Yo sí creo que hacéis daño, mucho daño. No sólo al menor, sino también a la gente, amparados en un vacío legal que existe en este país que os permite hacer ese acoso y derribo al famoso y porque vosotros consideréis que ese famoso tenga o no tenga derecho a la intimidad, y eso no sólo me parece una falta de educación, que lo es, sino un atropello. Y ojalá un día la ley os ponga dónde os merecéis estar.