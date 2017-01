Risto se vende con Belén Esteban y la convierte en una especie de mártir por sus deudas con Hacienda

El 22 de enero de 2016, Risto Mejide quiso dar su propio 'belenazo' para darle un poco de aire a su nuevo Chester en Cuatro, que la semana anterior se estrenó con un bueno pero nada destacable 7,2% de share.

En 'Viajando con Chester', Risto entrevistaba a quién quería y como quería. Luego se fue a A3 con un programa idéntico e hizo lo mismo peró fracasó.

En 2016, el publicista regresó a Mediaset retomando una imagen suya que pensábamos olvidada: la de jurado de un concurso de talentos (Got Talent España) y al lado de personajes que nunca habíamos visto en su programa tales como Belén Esteban.

El nuevo 'Chester in Love' funciona girando las entrevistas sobre un solo tema. Si la semana anterior tocó hablar de amor, la que nos ocupa se centró en la fama. Y quién mejor para 'ilustrarnos' sobre la popularidad que la mal llamada 'Princesa del pueblo'.

Lo primero, decir que la entrevista resultó falsa, mal montada. Se nota que se cortaron muchas cosas. Y con esa fórmula de centrarse en un solo tema, se desaprovecharon otros.

También hay que destacar que Risto fue muy amable con su invitada. Todo lo contrario que con Gabriel Rufián, político independentista de Esquerra Republicana, al que humilló sin piedad.

La Esteban no contó nada que ni hubiese contado antes. Comenzó tensa, como con un guion aprendido:

Yo si estoy en la tele es por la gente, pero para mí la fama es más cosas malas que buenas. Entiendo que la gente se emocione cuando te ve, que te pidan una foto, pero hace ya tiempo decidí que no me tiro fotos, aunque haya gente que no lo entienda.

Risto quiso dar un titular (suyo, no de su invitada) cuando le dijo:

Te hiciste famosa por echar un polvo, por tirarte a un torero.

Belén, algo tensa le contestó:

Yo tuve una relación con Jesús, es el padre de mi hija, no fue un polvo, mi hija fue engendrada con muchísimo cariño, y luego yo elegí esta vida. Yo sé que si estoy aquí es porque hay mucha gente que se siente identificada conmigo, aunque no soy un ejemplo a seguir. He rentabilizado mi vida, pero eso también se paga. Es verdad que he vendido mi vida.

Yo no tengo estudios, pero hay gente que está ahí y tiene estudios y mira cómo estamos Con Jesús vendí tres exclusivas, pero se lo llevó casi todo, yo vi algo, pero poco, ya que no sabía ni lo que se cobró: me dio 6 millones y se vendió por 30 Me separé 15 días después del bautizo de mi hija, no tenía trabajo y necesitaba trabajar. La primera entrevista de Telecinco me la hizo María Teresa Campos.

El único titular que dio fue el que ya se había anunciado en las promos del programa:

Yo estoy deseando dejar la tele. En el momento que pueda, la dejo. Yo quiero vivir mi vida.

Belén explicó entonces que:

Yo debo un dinero a Hacienda y tengo que pagarlo. Luego me gustaría montar un pequeño negocio y cuando tenga las cosas bien hechas lo dejaré. Ojalá pudiera ser dentro de un año o dos, pero sé que no va a poder ser. Lo antes que pueda, dejaré la televisión

Sobre su hija confesó que sabe que ella nunca venderá su vida y sobre su novio, admitió que: