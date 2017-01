Eva Hache, la 'simpática': le hace una peineta a los periodistas en plena alfombra roja de los premios Feroz

El 23 de enero de 2017 se entregaron los Premios Feroz, que por primera vez se han abierto a la televisión. Y mientras que ‘El Ministerio del tiempo' y ‘Paquita Salas' se alzaban como las mejores series, Eva Hache la montó en plena alfombra roja.

La anécdota de la noche la protagonizó Eva Hache, justo antes de la entrega de los premios de la crítica.

A la humorista no le gustó demasiado que la prensa que asistía a la alfombra de los Premios Feroz, que ayer emitió #0, le preguntase por las joyas que llevaba para la ocasión. La actriz y jurado de Got Talent respondió con una peineta.

El resto de la velada trascurrió sin ‘incidentes'. La novedad de este año fue que los premios de la crítica se abrieron a la ficción televisiva, acercándose cada vez más a los Globos de Oro estadounidenses.

De hecho, fue en el apartado televisivo donde se vivió al sorpresa de la noche, el premio compartido a actor de reparto para Hugo Silva y José Sacristán.

Esta es la lista de los ganadores de los Premios Feroz 2017:

Mejor película dramática: Tarde para la ira.



Mejor comedia: Kiki el amor se hace.



Mejor dirección: Raúl Arévalo (Tarde para la ira).



Mejor L´Oreal Professionnel a mejor actriz protagonista: Bárbara Lennie (María y los demás).



Mejor actor protagonista: Roberto Álamo (Que Dios nos perdone).



Mejor actriz de reparto: Ruth Díaz (Tarde para la ira).



Mejor actor de reparto: Manolo Solo (Tarde para la ira).



Mejor guion: David Pulido y Raúl Arévalo (Tarde para la ira).



Mejor música original: Fernando Velázquez (Un monstruo viene a verme).



Mejor tráiler: Rafa Martínez (Kiki, el amor se hace).



Mejor cartel: Gabriel Moreno (El hombre de las mil caras).



Mejor serie dramática: El ministerio del tiempo.



Mejor serie de comedia: Paquita Salas.



Mejor actriz protagonista de tv: Aura Garrido (El ministerio del tiempo).



Mejor actor protagonista de tv: Brays Efe (Paquita Salas).



Mejor actriz de reparto de tv: Belén Cuesta (Paquita Salas) .



Mejor actor de reparto de tv: Ex Aequo para Hugo Silva (El ministerio del tiempo) y José Sacristán (Velvet).

¿Algo que decir sobre los premiados? Estamos muy de acuerdo con casi todos. El único galardón que no encaja es el de mejor actriz protagonista de TV. No entiendo muy bien el empeño de este país de coronar a Aura Garrido como una gran intérprete cuando no lo es, es un témpano de hielo de limitadas aptitudes dramáticas.

Aún con todo, nos alegramos-mucho- de los premios a Paquita Salas, sin duda la mejor serie estrenada en 2016.

Durante la ceremonia, Chicho Ibáñez Serrador fue homenajeado con el Premio Feroz de Honor por el conjunto de su carrera, una trayectoria que ha aunado cine y televisión durante décadas. El palmarés lo completan La muerte de Luis XIV, dirigida por Albert Serra, reconocida por el Comité Organizador como la película del año que hubiera merecido mejor suerte en su carrera comercial, y el documental Dead Slow Ahead, de Mauro Herce, que ha recibido el primer Premio Especial al mejor documental.