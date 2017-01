Si Vasile piensa que para subir la audiencia de T5 necesita 'perdonar' a Aída Nizar, está muy equivocado

No todo vale por la audiencia. No, no y no. Vale que en T5 andan un poco desesperados pero volver a contratar a Aída Nizar después de haber provocado con conflicto diplomático -y mil cosas más- es una medida suicida y triste que sólo demuestra lo mal que deben de andar los ánimos en la cadena de Fuencarral. ¿Por qué se aferran al pasado en vez de dar un paso adelante?

¿QUEREMOS QUE VUELVA AÍDA?

El 23 de enero de 2017 nos pusimos a temblar cuando, en la web de Telecinco se publicó la siguiente encuesta:

¿Ha llegado el momento de que Aída Nizar vuelva a la televisión?

El público podrá votar Sí o No pero, encima nos engañan, vendiendo esta encuesta de la siguiente manera:

Tras varios años de ausencia de la exconcursante más polémica de 'Gran Hermano' en los platós de televisión, ¿crees que ha llegado el momento de que vuelva?

¿Años de ausencia? ¿Por qué no dicen que fue despedida de manera de fulminante? Que hablen claro.

A FAVOR DE AÍDA NIZAR

Hay que decir que, por un lado, entendemos la estrategia. Dos de los grandes buques insignia de T5 andan de capa caída: GH (en su versión original y en la VIP) y el 'Deluxe'.

La cadena perdió el liderazgo mes de diciembre de 2016, algo que no ocurría desde hace dos años y ya sabemos que el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, no lleva muy bien la derrota.

Obviamente, un personaje como Aída Nizar puede ser un buen aliciente de cara a la audiencia.

Es una provocadora nata, una villana clásica que saca a todos de sus casillas y da muchos titulares, algo que en 'GH VIP5' , por ejemplo, necesitan con urgencia.

EN CONTRA DE AÍDA NÍZAR

Pero Aida es un potro desbocado. No tiene control ni medida. En sus más de 10 años de carrera televisiva ha hecho de todo: desde insultar a un discapacitado a intentar agredir a compañeros suyos en directo, pasando por colarse en la celebración del día de Sant Jordi con una bandera española, a inventarse conflictos o noticias.

¿POR QUÉ FUE DESPEDIDA?

Pero la guinda del pastel llegó el jueves 23 de mayo de 2013, cuando Aída fue despedida de 'Sálvame' (llevaba una sección titulada 'Sálvese quien pueda') y de T5 en general.

La razón la dio Paz Padilla en un comunicado:

Pedimos disculpas al embajador de México en España, Francisco Javier Ramírez Acuña, por la inapropiada actuación de Aída Nízar esta mañana en la embajada de México durante la presentación de un disco de boleros y rancheras. Sentimos muchísimo las molestias que la colaboradora del programa 'Sálvame' haya podido ocasionar a usted y a todos sus invitados. Por este motivo Telecinco, La fábrica de la Tele y la dirección de Sálvame ha decidido prescindir de los servicios de Aída Nizar desde hoy mismo.

T5 COMETE UN ERROR

Mediaset sigue pensando que lo mejor para su audiencia es continuar con los lugares comunes de siempre, con la sangre moral y su universo propio, peor hay varias psitas que nos indican que eso ya no funciona.

En primer lugar, el fracaso de 'GH 17', un concurso en el que diariamente podía haber 15 broncas y que sin embargo fue la edición menos vista del concurso.

Segundo: durante meses, el Deluxe' ha fracasado estrepitosamente hablando de los temas de toda la vida (los colaboradores) peor, sin embargo, el 20 de enero de 2017, consiguió un excelente 19% de cuota de pantalla gracias a un tema más o menos ajeno a ellos, el caso de ‘Bárbara Rey y su supuesto romance con el Rey.

Tercero: El éxito de ‘Sé quién eres', la primera serie de T5 estrenada en años.

¿Qué significan estas tres cosas? Que el público ya no quiere tantas broncas. Que sigue demandando corazón pero con temas nuevos y externos. Que los personajes de siempre están agotados y que hay ganas de formatos nuevos.

Aída es el pasado. Es un recuerdo rancio de algo que ya no está de moda.