Mercedes Milá enseña a Pablo Motos lo que es la humillación: "¡No tienes ni puta idea! ¡Quieres ser amable pero no te sale!"

Fue como ver un combate de lucha libre. Mercedes Milá visitó el 24 de enero de enero de 2017 'El Hormiguero' de Antena 3 y no sólo no decepcionó si no que se creció hasta límites nunca vistos. Eso sí, Motos no se amedrentó.

Y luego nos preguntamos si Jorge Javier Vázquez es mejor que ella presentando 'GH'. Es que directamente, como Mercedes Milá no hay nadie. Puede decirte las mayores burradas del mundo y dejarte sin respuestas y aun así, no parecer engreída. Eso es porque es sincera y se le nota.

Milá está desatada, parece no tenerle miedo a nada y hace lo que quiere. Como acudir de invitada a 'El Hormiguero' en Antena 3 y hablar de su programa en Mediaset. A ella se le permite todo.

ENTRADA SIN BESOS

Los 45 minutos que duró la entrevista fueron un auténtico espectáculo. Nada más entrar, Motos fue a darle dos besos y Milá le paró en seco diciéndole:

Ya no me gustan los besos, porque este va a ser el año del abrazo con corazón

Motos le preguntó sobre el accidente de esquí había tenido hacía tiempo y la actual presentadora de 'Convénzeme' (BeMad) contestó:

Llevo la rodilla de un cadáver, así lo preferí.

MILÁ: "¿SIEMPRE LES DAS UNA PATADA EN LA BOCA A TUS INVITADOS?"

Pero el espectáculo empezó cuando Motos metió la pata al decir:

Vas a hacer un programa sobre libros...

Milá enloqueció:

¿Cómo que voy, desgraciao? ¡Llevo tres meses! ¿Es que no lo ves? ¿Siempre haces esto a tus invitados, darles una patada en la boca?

Moto admitió que no lo sabía y que no lo había visto y la ex presentadora de ‘GH' continuó con su ataque:

Entonces no me hagas la entrevista porque no tienes ni puta idea. Voy a emitir mi último programa este fin de semana

Como hagamos así la entrevista vamos mal. Aguanto dos golpes, al tercero devuelvo.

Él se justificó alegando que:

Estoy intentando ser amable

Y Milá le dio otro zasca:

Pero no te sale.

"ME ENCANTA TIRARME PEDOS"

Y dentro de su show, Milá comenzó a hacer su defensa de los pedos y el desnudo:

Me encanta tirarme pedos cuando voy en coche hacia Madrid , así te viene el olorcillo

Es importantísimo ser guarro. Yo soy guarrísima. Me encantaba ser nudista pero con la fama ya no puedo.

LOS MOTIVOS POR LOS QUE DEJÓ 'GH'

Y sobre 'Gran Hermano' y su marcha, Milá confesó lo de siempre

Decidí que después de 16 años había llegado el momento de hacer otras cosas. Les dije que me hicieran una oferta bonita, pedí algo más de dinero, pero no me hicieron la oferta fin. Tengo muy metido en mi alma a 'Gran Hermano, fueron 16 años, pero acabaron con mi salud. Los últimos dos programas los hice en unas condiciones físicas y mentales un poco raras. Me atacó la melancolía, el miedo, la inseguridad... Dormía muy poco, ahora soy otra persona, incluso la piel la tengo mejor.

Entonces, Motos se 'vengó' y le dijo:

Yo siempre te veo muy bien, ahora, no sería tu pareja ni harto de vino.

Milá replicó:

Tú eres demasiado bajito para mí pero yo soy muy cariñosa.

Y siguiendo con 'GH', Milá quiso echarle un capote a su sustituto, Jorge Javier Vázquez:

Me parece que tiene un valor increíble y una capacidad de trabajo que yo ya no tengo

También hablaron de política y Mercedes hizo una reflexión curiosa sobre el nuevo presidente de estados unidos y Donald Trump:

¿No te parece que puede ser bueno Trump porque está uniendo a todo el mundo en su contra?

Preguntó la presentadora, a lo que Motos contestó: