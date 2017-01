La mujer de Bertín Osborne le mete un rapapolvo a Sardá a costa de Podemos

Javier Sardá y Boris Izaguirre fueron los invitados, el 26 de enero de 2017, de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco.

Ambos se reencontraban televisivamente después del final de 'Crónicas Marcianas' y tuvieron una agradable, pero por momentos tensa, charla con Bertín Osborne y su mujer.

FABIOLA CONTRA SARDÁ

Fue un momento tenso aunque pudo ser peor. Sucedió hacia el final del programa, cuando Javier Sardá y Boris Izaguirre se pusieron a comer (después de un arduo trabajo en la cocina) con sus anfitriones, Bertín Osborne y señora, la venezolana Fabiola Martínez.

En primer lugar, Fabiola quiso jugar con Sardá y dijo:

Él no se acuerda de que nos conocemos.

Él no caía y la mujer de Osborne preguntó:

¿Y si me doy la vuelta?

Sardá continuaba sin entender nada (el público tampoco) y fue entonces cuando ella le mostró un anuncio de TV protagonizado por Sardá y su personaje el señor Casamayor en el que le miraban el culo a una camarera, que no era otra que la venezolana.

Entonces, el que fue presentador de 'Crónicas Marcianas' exclamó:

¡Cómo te va a reconocer si solo se te ve el culo!

Hasta aquí el buen rollo. Momentos después, ya en la cena, salió el tema de la política y Sardá dijo:

Yo prefiero en España a Podemos. Ante una extrema derecha antieuropea, racista, proteccionista....

A Fabiola, que se ha posicionado, en multitud de ocasiones, contraria a Podemos, no le sentaron muy bien las palabras de su invitados y se encendió. Entre otras cosas, la modelo le dijo con contundencia que:

Podemos es teoría vacía.

Para relajar la tensión, Boris tiró de humor e ironía:

De Podemos tenemos que rescatar a Iñigo Errejón, que cada día me parece más mono. Se viste divino con ese puntito hipster. No sé cómo no le han llamado para ser modelo porque es espectacular.

LA "MIERDA DE INFANCIA" DE SARDÁ

Confesemos que la entrega de ese 25 de enero de 2017 no estuvo nada mal. Fue jugosa. El primero en aparecer fue Sardá, quien comenzó hablando de su infancia:

Con 8 años se murió mi madre, a quien no veía desde los 7. Aún tengo recuerdos de ella, pero a veces tengo que evocarlos. La primera comunión la hice con ella, es uno de los pocos recuerdos que conservo, las collejas que me daba cuando jugaba en catequesis El bullying, que ahora desgraciadamente está de moda, antes lo hacían los profesores. Esto era espantoso, porque se veía como la cosa más normal. La agresión te enseñaba a ser agresor, con un clima de competitividad enfermizo. Yo una vez llegué al límite, y me enganché con uno. Debía de tener 13 o 14 años, y me pareció muy triste. Más ahora cuando lo recuerdo. No era sana ese tipo de educación. En cualquier caso, mi infancia no fue algo que no pudiera sobrellevar, sobre todo cuando uno tiene posibilidades profesionales. Además que todos nuestros hermanos estábamos muy unido.

¿POR QUÉ TERMINÓ CRÓNICAS MARCIANAS?

Después, Sardá recordó su carrera hasta llegar a su mayor éxito: 'Crónicas Marcianas' en Telecinco. Según el presentador:

Tenía mucho miedo a dar el salto a Telecinco con 'Crónicas Marcianas'. Hubo críticas que casi se convirtieron en un cierto tópico, lo de telebasura. A mí me parecen muy bien. Con la audiencia que teníamos, lo que cobrábamos, los invitados que traíamos, es normal que haya gente que diga que es una mierda, y están en todo su derecho. Faltaría más. Siempre respeté las críticas, que no eran pocas, pero también contábamos con el respaldo del público y de la crítica, pues recibíamos premios

Pero la pregunta del millón era: ¿Por qué terminó el late-night? Sardá fue claro:

Se acabó el programa porque yo lo decidí. Esto es algo a lo que no estamos acostumbrados, educados. Nadie cierra cuando está en lo alto. Aquí mi amigo Paolo Vasile estuvo acertado y me lo permitió. No volvería otra vez a Marte, no haría ahora un programa diario de nuevo. Además, no me he arrepentido de acabarlo. Hay que plantearlo al revés, porque si al inicio me dicen que voy a estar 8 años no podría pedir más. Fue un regalo.

Sin embargo, Jorge Salvador, uno de los colaboradores de 'Crónicas Marcianas', en las típicas entrevistas extras que hace ‘Tu casa es la mía', desveló que:

'Crónicas' terminó cuando murió Joan Ramón Mainat, el alma del programa y amigo personal del presentador. Eso nos tocó muchísimo a todos. Tras la muerte del productor, Sardá nos comunicó su decisión. Fue el verano anterior. Nos dijo que ese sería el último año.

EL SHOCK DE BORIS AL CONOCER EL FINAL DE ‘CRÓNICAS MARCIANAS'

Sin embargo, más tarde, cuando apareció Boris Izaguirre en la casa de Bertín Osborne, reconoció:

Javier nos llevó a comer para contarnos que se acababa. Esto fue antes de empezar la temporada, con mucha antelación. Siempre lamento no haberme negado a terminar. Le dije que era su decisión y que le respaldaríamos en ello. Fue durísimo, fue un shock.

SARDÁ SE POSICIONA SOBRE LA INDEPENDENCIA CATALANA

En su charla con Bertín, Sardá también habló de política, en concreto del tema de Cataluña: