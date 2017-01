Aída Nizar: de "hija de puta" para Jorge Javier Vázquez a muermo en 'GH VIP 5'

Qué triste que una señora que fue tratada literalmente como una "hija de puta" y fue repudiada por una cadena, ahora se la trate como la única esperanza para remontar la audiencia.

Aída Nizar regresó a Telecinco el 26 de enero de 2017 a Telecinco como concursante oficial de 'GH VIP 5'. Pura hipocresía.

AÍDA NIZAR: DE REPUDIADA A ESTRELLA

Ya ni siquiera ocultan su desesperación. Aída Nizar es la nueva inquilina de la casa de Guadalix de la Sierra por que sí. No hay excusas.

Esto es algo que jamás ha pasado en la historia del concurso. Sólo entra alguien nuevo cuando otro abandona o es expulsado por castigo disciplinario.

Pero 'GH VIP 5' va tan mal de audiencia y es tan increíblemente aburrido que han tenido que llamar a uno de los personajes más molestos de la televisión moderna como revulsivo.

Recordemos que a Aída le dieron la patada cuando, mientras presentaba una sección en 'Sálvame', provocó un conflicto diplomático con el embajador de México. Pero eso fue sólo la guinda del pastel.

La vallisoletana ha hecho de todo en la cadena de Mediaset: insultar a un disminuido físico, discutir, agredir y mentir. Incluso Jorge Javier Vázquez, en 'SV 2011' la llamó "hija de puta" en directo. Pero todo esto da igual ahora.

A Telecinco no le importa nada, ni siquiera un conflicto diplomático, si están desesperados por conseguir adeptos. Se olvidan de todos sus principios.

Aún recuerdo cuando, en 2014, Terelu Campos se fue y Paolo Vasile, consejero Delegado de Mediaset España dijo:

Si uno dice me voy, se va y se va con todas las consecuencias. Seamos sensatos. Hay que tener una coherencia con las decisiones que se toman en esta vida.

¿Coherencia? ¿Este señor estaba hablando de coherencia? ¿La misma que tuvo cuando, por ejemplo, dejó volver a Terelu o cuando, años antes, hizo lo propio con la madre de ésta, María Teresa, después de que ella le llamara "gilipollas" en Antena 3? Pues con Aída ha pasado lo mismo. Cuando la necesita, al perdona todo.

Nizar no es la demostración del desespero de la cadena por no perder el mes de enero de 2017 en cuanto a audiencia se refiere. También se ha programado 'Pasapalabra' para el fin de semana y 'Las Campos' para el domingo. Además de la vuelta de Jorge Javier Vázquez a 'Sálvame' el lunes 30 de enero de 2017- como si el presentador fuese ya un reclamo-.

¿CÓMO FUE LA ENTRADA DE AÍDA EN 'GH VIP 5'?

Pero ojo, entendemos que Mediaset es una empresa privada y puede contratar y despedir a quién le plazca. Eso sí, una advertencia. Cuanto más desesperados parezcan, menos interés causarán.

Pero hay otros problemas. Para empezar, Aída es el pasado. Un recuerdo de la peor época de la cadena.

Lo más grave, sin embargo, es que Aída no puede solucionar un programa que, desde guión, no funciona.

Las casi cuatro horas que duró la gala de bienvenida a Nizar fueron extremadamente soporíferas. Ella no hizo nada. Entró, habló con las cabras (y con Dios...), se dijo así misma lo maravillosa que era y fue reviviendo uno a uno a los concursantes.

Fue una gala sin sorpresas, sin tensión. Nada. Y es que no la dirección no puede pretender que una sola concursante solucione el desastre cuando los demás son puros muebles. Y si encima el guion no aporta nada pues apaga y vámonos (literalmente).

Lo único divertido es que hubo concursantes que ni siquiera la reconocieron. Alyson Eckmann le confundió con la exgran hermana, Maite Galdeano, y Elettra Lamborghini con Carmen Borrego, la hermana de Terelu Campos.