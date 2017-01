Belén Esteban, hundida y traicionada como nunca por alguien muy cercano

Belén Esteban no gana para disgustos, sobre todo los que le proporciona su enemigo, Toño Sanchís.

Según 'Sálvame', una amiga de la colaboradora se habría reunido con su ex representante a sus espaldas. ¿Quién ha sido? La respuesta es fácil: Rosa Benito. Ella, sin embargo, lo niega.

¿LA FAMILIA DE BELÉN ESTEBAN SE AVERGÜENZA DE ELLA?

El 26 de enero de 2017, Belén Esteban recibió dos golpes. El primero fue por la mañana, cuando Toño Sanchís confesó, en 'El programa de Ana Rosa' que a familia de Belén Esteban se avergonzó durante su paso por 'GH VIP', además, asegura que la colaboradora no se fiaba del todo y que tuvo un problema con uno de sus hermanos.

Por la tarde, en 'Sálvame', la mal llamada princesa del pueblo contestó a su exrepresentante.

Además, la Esteban le mostró un documento a Paz Padilla que demuestra su total confianza en su hermano. Y no solo eso, también enseñó un informe médico que la presentadora resumió como la muestra de que su familia se preocupaba por cómo el trabajo podía influir en su salud:

Mi hermano me quiso quitar de la tele por cómo me veía, pero a ti no te interesaba.