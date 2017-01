'Las Campos' y el sexo: María Teresa habla de porno y Terelu de las "porras en condiciones" que se come

‘Las Campos' llegaron el domingo 29 de enero de 2017 como medida desesperada de T5 para ganar el mes. Aún sabemos si lo han conseguido pero sñi que la quinta entrega de las aventuras de mamá Teresa y sus hijitas estuvo llena de grandes momentos. Y una vez más, Terelu sacó a relucir su hipocresía hablando de las porras, ese tema que, después, le saca tanto de quicio.

LAS CAMPOS, UNA FRIKIS (Y A MUCHA HONRA)

Telecinco anda desesperada por comenzar el año perdiendo el liderazgo, programó la quinta entrega del programa el domingo 29 de enero en sustitución de ¡Qué tiempo tan feliz'. Esdecir, que María Teresa Campos boicoteó a María Teresa Campos.



¿Qué significa esto? Que el programa musical y ‘viejuno' ya es agua pasada. El espacio no es un valor seguro pero su presentadora sí. Mejor dicho, la nueva versión de la presentadora es lo que ahora gusta. Que lo admitan de una vez y dejen de enfadarse cada vez que se lo recuerdan: María Teresa Campos y sus hijas ya no son las periodistas prestigiosas de antes. Actualmente son personajes frikis. Grandiosos y frikis.

TERELU Y LAS PORRAS QUE SÍ QUE COME

El episodio que nos ocupa, en realidad, giró en torno al cuerpo. El cuerpo en todo su esplendor. Desde el placer carnal, a la cirugía plástica, pasando por el deporte y los estragos de la edad. Sobre todo la edad y sus consecuencias: ¿Cuántos arreglillos se han hecho las Campos? ¿Cómo llevan lo de cumplir años?

Y alrededor de todo esto, la relación de María Teresa y Edmundo, la de Terelu y la comida (¡otra vez!) y cómo ésta se enfrentó a su cáncer de mama.

El capítulo comenzó con la madre y sus dos hijas desayunando juntas. Después de que María Teresa explicó que nunca desayuna con su novio, Edmundo Arrocet. Fue entonces cuando su hija Carmen Borrego dijo:

No duermes con Edmundo, no desayunas con Edmundo, ¿qué haces con Edmundo?

La madre, ni corta ni perezosa contestó:

Yo hago con Edmundo lo que me interesa.

Borrego, la mejor de todas, le compró una porra a Terelu para desayunar y ella harta de la bromita no la quiso. Eso sí, luego, a cámara dijo:

Yo me como una porra en condiciones, no me como cualquier porra