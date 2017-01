La rabia incontrolada de María Patiño y compañía contra la Pantoja y Pablo Motos

Que Isabel Pantoja diese su primera entrevista post prisión en 'El Hormiguero' de A3 no ha sentado muy bien, como era de esperar, en T5. Varios rostros de 'Sálvame' pusieron a parir a la tonadillera y a Pablo Motos a través de Twitter. Y la verdad es que tenían razón en sus argumentos.

La visita de Isabel Pantoja a ‘El Hormiguero' de A3 el 30 de enero de 2016 fue un ejemplo perfecto de cobardía y deshonestidad televisiva.

Fue un masaje tailandés de Pablo Motos a su invitada con frases del tipo "Un país culto debería cuidar a sus artistas". ¿Qué significa eso, que como es artista no debería haber entrado en la cárcel? Hombre, Motos, podías haber sido un poco menos descarado.

El caso es que, para el programa de A3, Pantoja era un ser divino y perfecto. Una víctima de la sociedad y de los medios que la acosan sólo por ser una grande.

Y fue hablando de los periodistas lo que no sentó nada bien a algunos trabajadores de la competencia.

En un momento dado de la entrevista, Motos le recordó a Pantoja el día que le dijo a una reportera aquella famosa frase de: "Cómprate una vida".

La tonadillera contestó:

Toda una provocación que sentó mal a personajes de ‘Sálvame' como María Patiño, quien se manifestó vía Twitter:

Si algo me ha hecho grande es hacer calle Isabel Pantoja, una profesión sin aprovecharte de nadie

Espero una gran homenaje el dia q me aproveche ilicitamente del contario. Solo por mi apellido y por mi perrito.

La compañera de Patiño en 'Sálvame', Gema López, también opinó sobre el asunto:

No tiene miedo a las respuestas, tiene miedo a las preguntas, por eso las pacta. #PantojaEH

Y también de 'Sálvame', el reportero José Antonio León cargo contra la Pantoja:

Pantoja no vendas a hola y luego vengas a cargar contra los q trabajamos dignamente!X lo menos no he robao todavía nada!Muy digno #PantojaEH